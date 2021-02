Xannuunka Dengue oo Ka Dillaacay Deegaanka Soomaalida Itoobiya

By Wararka Maanta

Jigjiga (Hargeisa Press) — Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in xannuunka Dengue ee caanka ku ah qandhada uu ka dillaacay qaybo ka mid ah gobolka Soomaalida ee Itoobiya.

Ilaa iyo 207 xaaldood oo looga shakiyay inuu xannuunkaasi yahay ayaa ilaa iyo hadda laga soo weriyay gobollada Dolo iyo Liibaan.

WHO waxay sheegtay in la sameynaya baadhitaanno dheeraad ah oo lagu xaqiijinaya jiritaanka cudurka, waxyan intaasi ku dartay in baadhitaannadaasi lagu sameynaya shaybaadh ku yaalla Hawassa.

Deegaannaadaasi ayuu isla xannuunkan Dengue hore uga dillaacay sannadihii 2017 iyo 2018.

“Nafaqa yaraanta bulshada oo ka dhalatay abaaraha daba dheeraaday iyo barakaca ayaa sabab u ah kiisaska kordhay ee xannuunkan Dengue ee degmooyinkaasi”, ayaa lagu yidhi warsaxaafadeed ay soo saartay WHO.

Hay’adda ayaa hoosta ka xariiqday baahida deg deg ah ee loo qaba in la buufiyo kaneecada oo gudbisa xannuunkaasi.

“Waxaan ku baaqeyna in dowladda ay si waddo doorkeeda hoggaamineed iyo tallaabooyinka lagu hubinaya fayadhowrka caafimaadka dadweynaha si loo joojiyo faafitaanka xumadda Dengue”, ayuu yidhi Dr Boureima Hama Sambo oo ah madaxa WHO ee Itoobiya.