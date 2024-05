Xildhibaanada Xisbiyada Ingiriiska oo Diyaariyay Mooshin La Xidhiidha Aqoonsiga Somaliland

By

London (Hargeisa Press)- 15 Xildhibaan oo ka tirsan xisbiyada Ingiriiska, ayaa diyaariyay mooshin ballaadhan oo ay dawladda UK ku boorinayaan “inay si xeeldheer u gasho isla aqoonsato Jamhuuriyadda Somaliland.”

Xildhibaan Timloughton oo hoggaaminaya xildhibaannada mooshinka aqoonsiga Somaliland wada, ayaa faahfaahin ka bixiyay dullucda mooshinka iyo muhiimada ay leedahay in Ingiriisku xoojiyo xidhiidhka uu la leeyahay Somaliland.

Xildhibaan Tim Loughton wuxuu sheegay in Somaliland tahay laambada nabada iyo dimuqraadiyadda oo ku taalla mandaqad xasarado hadheeyeen, isla markaana ummaddeedu u halgantay sidii loo ictiraafi lahaa dalkooda.

Tim Loughton wuxuu intaas ku daray in uu socdo heshiis isfaham oo Somaliland ay la gashay Itoobiya, kaasi oo ay kaga kiraynayso saldhig millatari oo badda ah, wuxuuna xusay in heshiiskaasi dhigayo in Itoobiya rasmi ahaan u aqoonsato Somaliland.

Xildhibaan Tim Loughton wuxuu ku dooday in Somaliland ay muhiim u tahay badda cas iyo gacanka cadmeed, halkaasi oo ay ka jirto xiisad ay ku beegsanayaan Xuutiyiintu Maraakiibta ganacsiga.

Waxa uu caddeeyay in 15 xildhibaan ee gole keenaya mooshinka aqoonsiga Somaliland oo ka kooban xisbiyada Ingiriiska oo dhan ay doonayaan in dawladda UK ay si xeel-dheer u gasho qaddiyadda Somaliland oo ay siiso aqoonsi buuxa.

“Ingiriiska iyo xulafadeenna oo uu ka mid yahay Mareykanku waa inaynu si dhab ah u wajahnaa Somaliland oo aynu siinaa aqoonsi buuxa oo rasmiya,” ayuu yidhi Mudane Tim Loughton.

Waxa kaloo uu carabka ku dhuftay in heshiiska is-fahan ee Somaliland iyo Itoobiya ay dalalka Afrika ka faa’iidi doonaan dhaqaale badan oo waxtara.

Xildhibaanku wuxuu sheegay inay magaalooyin badan oo ku yaalla Ingiriiska ay ku nool yihiin bulsho badan oo ka soo jeeda Somaliland oo danaynaya in dalkooda loo aqoonsado.

Xildhibaan Tim Loughton wuxuu ka mid ahaa mudaneyaal ka tirsan Baarlamaanka UK, kuwaasi oo dhawaan booqasho ku yimid Somaliland.