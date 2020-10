Madaxweynaha Taiwan oo Aqalka Madaxtooyada Ku Qaabishay Wakiilka Somaliland

By Wararka Maanta

Taipei ( Hargeisa Press) –Madaxweynaha dalka Taiwan Tsai Ing-wen ayaa aqalka madaxtooyada dalkaasi ku qaabishay Wakiilka Somaliland u fadhiya Taiwan, Maxamed Cumar Hagi Maxamuud.

Madaxweyne Tsai ayaa Taiwan ayaa wakiilka uga mahadcelisay taageerada Somaliland, iyadoona rajo wanaagsan ka muujisay xidhiidhka labada dal ee mustaqbalka.

Waxa kale oo ay xustay in sannadkan Taiwan iyo Somaliland ay si wada jir ah u samaysteen xafiisyo wakiillo ka noqda, iyagoo bog cusub u furay xidhiidhka labada dal. Madaxweyne Tsai ayaa sheegtay in warar badan oo warbaahintu qortay ay wakhtigan ugu yeedhaan Somaliland “saaxiibka cusub ee Taiwan” iyo in badan oo reer Taiwan ah ay jecelyihiin inay waxbadan ka bartaan wadanka Bariga Afrika.

Tsai waxay intaas ku dartay in ka dib markii Wakiilka Somaliland yimid Taiwan bishii Ogost, iyada oo loo marayo qaabab kala duwan oo isdhexgal ah, wuxuu u oggolaaday dadka reer Taiwan inay si fiican u bartaan Somaliland, wuxuuna ka caawiyay dowladaha iyo qaybaha gaarka loo leeyahay ee labada qaran inay raadiyaan fursado badan oo iskaashi.

Tsai waxay tilmaamtay mowqifka istiraatiijiga ah ee Somaliland iyo sidoo kale Taiwan mawqifkeeda gobolka.

Waxay sheegtay inay rumeysan tahay iskaashiga dhow ee labada dhinac inuu leeyahay faa’iidooyin badan oo ay ka mid yihiin horumarin badan.

Waxay sheegtay in waagii hore, labada dal ay iska kaashadeen dhinacyada daryeelka caafimaadka, waxbarashada, iyo badqabka badda. Mustaqbalka, ayay Tsai sheegtay in la bilaabi doonaa mashaariic iskaashi oo kala duwan si loo xoojiyo saaxiibtinimada labada shacab.