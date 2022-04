Madaxweynaha Somaliland oo Ka Hadlay Guusha Emmanuel Macron

Hargeysa (Hargeisa Press) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa waxaa uu ka hadlay doorashadii maanta ka qabsoontay dalka Faransiiska ee uu ku guulaystay Madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron.

Madaxweyne Muuse Biixi oo qoraal ku baahiyey bartiisa Twitter-ka, ayaa Emmanuel Macron ku hambalyeeyay guusha uu ka gaadhay doorashada dalkiisa.

Madaxweyne Biixi, ayaa waxaa uu sheegay in Somaliland iyo Faransiisku ay yihiin saaxiibo taariikhi ah oo uu ka dhexeeyo Iskaashiga, horumarka, dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada iyo barwaaqada caalamka.

My heartfelt congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election as the President of the Republic of France.

Somaliland and France are historic partners of development, democracy and global security and prosperity.

Félicitations Président.

— Muse Bihi Abdi (@musebiihi) April 24, 2022