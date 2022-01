Siyaasi Maxamuud Xaashi Oo Ka Hadlay Khilaafka Ka Taagan Furista Ururadda

Hargaysa (HP): Muranka iyo is maandhaafku, waa wax caado iyo curfi u ah siyaasadda. In aynu ku kala argati duwaanano arrimaha faraca ah ee siyaasadda, ma’aha mid ugub ah, balse waa mid curad ah oo aynu u leenahay waayo-aragnimo balaadhan.

Marka ay Nolosha jirto kala aragti duwanaansho, ayaa la helaa xalka iyo aragtida saxda ah. Taa micnaheedu ma’aha in aan dhiiri gelinayo, in ay ummaddu is khilaafto ama kala aragti duwanaato had iyo jeer. Hore ayaan u idhi halku dhig Arrintan ka turjumaya, kaas oo u dhigan sidan (muhiim maaha in aynu wax kasta ku midoowno, balse waxaa muhiim ah in aynaan wax kasta isku khilaafin).

Marka aan u imaado arrintan furista ururada siyaasiga ah, ee ay ku kala aragti duwanaadeen golihii wakiilada, iyo sadexdii xisbi qaran iyo xukuumadii. Marka aad dhagaysato dooda labada dhinac, waxaa hubaal ah in uu murankani salka ku hayo masalo sharci.

Khilaafyada la xidhiidha arrimaha sharcigu, waa kuwo ka duwan sida loo xaliyo arrimaha kale ee la xidhiidha dhaqanka ama dhacdooyinka kale ee siyaasiga ah. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa garna garteed baa lagu doonaa, Mandheerna garkeed baa lagu doonaa.

Sidaa darteed, khilaafyada sharci iyo muranada la xidhiidha xeerarka ka soo baxa goloyaasha, waxaa awood sharci u leh in ay ka gar naqdo ama fasirto maxkamada sare, oo ah maxkamada dastuuriga ah, sida uu dhigayo dastuurka qaranka qodobkiisa 98aad iyo 101aad. Haddaba, waxaan xal u arkaa in maxkamada loo dabo fadhiisto, ka gar niqida dacwadan lagu kala aragtida duwan yahay.

Aragtiday shaqsiga ah markaan is dul taago, ee ku aadan nuxurka khilaafkan. Aragtida ah ha la furo ururada siyaasiga ah, maadaama ay gaadhay toban guuradoodii, waxaan u arkaa gar. Dhinaca kale, aragtida ah waa in doorashadii madaxtooyadu ku dhacdaa xilligeedii, waxaan iyana u arkaa gar.

Ugu danbayn, waxaan ku buurinayaa dhinacyada daneeyayaasha ah ee murankani u dhaxeeyo, in ay u hogaan samaan go’aanka maxkamada, isla markaana ka daayaan gujada iyo ganista.

Guntii iyo gabagabadii, sanadkii aynu sagootinay waxaa ugu xiiso badnaa buugtii aan akhriyay kuwan hoos ku qoran.

1. A woman of firsts, Adna Adan Ismail.

2. Hawaale-waran, Maxamed Ibraahim Warsame.

3. War Jire, Axmed Siciid Cige.

4. Why nations fail, by Daron Acemoglu and James Robinson.

5. Fear: Trump in the White House. By Bob Woodward.

6. و اخيراََ اكتشفت السعادة. للدكتور عائض القرني

7. The Truth about leadership, by Jame M. Kouzes and Barrys Posner.



