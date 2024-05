Booliska Turkiga oo Xidhay 210 Qof oo Ka Qeyb-galayay Dibadbaxyada May

By

Istanbul (Hargeisa Press)- Booliska Istanbul ee dalka Turkiga, ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa iyo rasaasta cinjirka ah si ay u kala eryaan dad mudaaharaadayay oo isku dayay in ay jabiyaan dhufeys si ay u gaadhaan fagaaraha Taksim ee magaalada iyaga oo ka soo horjeeda mamnuucida isu soo baxyada maalinta May.

Wasiirka arrimaha Gudaha ee Turkiga Ali Yerlikaya, ayaa sheegay in 210 qof la xidhay Arbacadii maanta.

In ka badan 40,000 oo boolis ah, ayaa la soo dhoobay guud ahaan magaalada, kuwaasoo xidhay xitaa waddooyinka yar yar ee birta ah, ka dib markii Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu sheegay habeen hore in dibadbaxyada sanadlaha ah aan la ogolaan doonin in ay ka dhacaan fagaaraha.

Biro dhaadheer, ayaa lagu dhejiyay agagaarka fagaaraha oo ah goob dhaqameedka mudaaharaadyada Istanbul, halkaas oo mas’uuliyiintu ay mamnuuceen isu soo baxyada tan iyo 2013-kii, markaas oo diiradda lagu saaray dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dowladda Erdogan.

Booliska, ayaa isku dhacay dibad baxayaasha meel u dhow xarunta dowladda hoose ee degmada Sarachane, iyaga oo ku ridayay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaasta cinjirka ah si ay u joojiyaan mudaharaadayaashu inay jabiyaan xayndaabyada, sida ay warisay wakaaladda wararka ee AFP.

“Waxaan ku soo bandhignay rabitaankayaga ku aaddan dabaaldegga maalinta May ee fagaaraha Taksim. Waxaan leenahay sababo sharci,” Arzu Cerkezoglu, oo ah xoghayaha guud ee Isutagga Ururada Shaqaalaha Kacaanka ee Turkiga (DISK), ayaa u sheegay AFP.

“Taksimku waa astaan ​​muhim noo ah. Taksim macnaheedu waa May Day, Taksim macnaheedu waa shaqo,” ayay tidhi.

Sannadkii 2023-kii, maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee Turkiga, ayaa xukuntay in xidhitaanka fagaaraha Taksim ee mudaharaadyada ay ahayd xad-gudub xuquuqda muwaadiniinta.

Fagaaraha, ayaa ahaa goob ay isugu soo baxeen dabaaldegyada maalinta May ilaa 1977, markaas oo ugu yaraan 34 qof lagu dilay dibadbaxyada. Maamulka ayaa mar kale furay 2010, laakiin mar kale ayaa la xidhay mudaharaadyadii 2013 ka dib.

Waddooyinka muhiimka ah ee Istanbul, ayaa loo xidhay isu socodka dadka iyo gaadiidka halka gaadiidka dadweynaha oo ay ku jiraan doomaha iyo tareenada dhulka hoostiisa mara la hakiyay sababo la xidhiidha ammaanka oo istaagay. Astaamaha caanka ah sida Qasriga Topkapi ayaa la xidhay.

Mucaaradka Turkiga ee ugu weyn xisbiga Jamhuuriga (CHP) iyo ururrada, ayaa ku cadaadiyay dowladda inay furto fagaaraha isu soo baxyada shaqaalaha, laakiin Erdogan ayaa Salaasadii ka digay wax kasta oo daandaansi ah.

Hogaamiyaha CHP Ozgur Ozel, oo uu wehliyo Duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu iyo ururada shaqaalaha, ayaa isugu soo baxay xaafadda Sarachane.

“Waan sii wadi doonaa dagaalka ilaa Taksim uu xor yahay,” Ozel ayaa yidhi. “Taksimka waxaa iska leh shaqaalaha.”

Isagoo la hadlaya booliska, Ozel wuxuu ku dhawaaqay: “Shaqaalahani cadawgaaga maaha. Waxa kaliya ee aan rabno waa in maalinta loo dabaaldego sida iidda. Ma doonayno colaad.”