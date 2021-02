Xukuumadda oo Sheegtay In Ubadka Gidaarada U Hoyda Ay Ka Badan Yihiin Kumanaan

Hargeisa (Hargeisa Press) — Wasiirka wasaaradda Shaqo Gelinta, arrimaha bulshadda iyo qoyska Somaliland Mustafe Godane Cabdi Bile, ayaa sheegay in carruurta muwaadiniinta ah ee Darbiyada u hoydaa ay ka badan yihiin kumaan iyo boqolaal.

Wasiirku waxaa uu tilmaamay in ciddkasta xil ka saaran yahay daryeel siinta ubadkaas yar yar, ee noloshu gayaysiisay gidaara.

Sidoo kale, waxaa uu culima awdiinka, shirkadaha Telesom iyo Somtel, ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu baaqay in ay qayb ka qaataan balaadhinta iyo gacan siinta xarunta Maxamed Mooge ee lagu daryeelo ubadka agoonta ah.

Wasiirku isaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa uu yidhi. “Xaruntan dhammaan dhaqaalaheeda iyo kharashka ku baxayaba iyo maamulideedaba xukuumadda Somaliland ayaa bixisa, waxaana uga wakiillada wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, xaruntani cidkale oo wax ku darsata ma jirto.

Waxaa aan ganacsatada Somaliland u soo jeedinayaa umadda muxsiniinta ah kuwa wax la baxa, culima aw diinka, in taageerada ubadkani ay ka soo qayb qaataan, xaruntan in la balaadhiyo u baahan tahay, inta Darbiyada innaga jiifta kumanaan iyo boqolaalba waa ay ka badan tahay, waa carruur Muslina, waa carruur Somalilander ah, waxaa uu xil ka saaran yahay oo caqligiisu wax garanayo, maaha shaqo kaliya u taala dawladda shacabka waxa aanu doonayna in ay ka qayb qaatan balaadhinta xaruntani, waxaanu shirkadaha Somtel iyo Telesom ka codsanayna in kaalin muhiima ka qaataan dib u balaadhinta xaruntan”

Mid ka mida maamulka gacanta ku haya xarunta Maxamed Mooge, ee kulmisay carruur kala duwan ayaa sheegtay in ubadkaasi noloshoodu ay ka duwan tahay maalintii goobtani lagu soo xareeyay, waxaanay tidhi.“Carruurta maanta noloshooda waad aragtaan, ubad aad u tiro badan ayaa lagu soo dhaqan celiyay xaruntani intii dib loo dhisay, iyada oo imika qaar ka mid ahi ay ku sugan yihiin”ayuu yidhi Wasiirka Shaqo Gelinta, arrimaha bulshadda iyo qoyska Somaliland Mustafe Godane Cabdi Bile.