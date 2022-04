Taariikh Nololeedka Jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib

By Wararka Maanta

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Djibouti (Hargeisa Press) – Alle ha u naxariiste waxaa magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ku geeriyooday, Jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib oo ka mid ahaa dadkii lagu aas-aasay ciidanka booliska Somaliland April 1955-tii, wakhtigii maxmiyadii Ingiriisku ay Somaliland ka talinaysay.

Jeneraal Jaamac yare oo sidoo kale ahaa taliyihii hore ee ciidanka Booliiska Soomaaliya, ayaa sida ay wararku sheegayaan u geeriyooday xanuun dhanka wadana ah.

Jaamac Maxamed Qaalib, ayaa sannadkii 1933-dii ku dhashay Deegaanka Dhoodi-gaban ee gobolka Sanaag. Wuxuuna booliiska ku biiray bishii April sannadkii 1955kii. Sannadihii 1956kii ilaa 1957kii, waxa uu tababarro ku qaatay Machadkii Tababarrada ee Sheekh, ka dibna waxa uu tababar kale u tagay Dugsigii Tababarka Booliiska ee Metropolitan Police, London.

Waligii ma dhigan dugsi Quraan, dugsi hoose, dhexe ama sare, waxuuna noqday bare jaamacadeed.

Jaamac Maxamed Qaalib, wuxuu ku dhashay deegaanka Dhoodi-gaban oo bari kaga beegan magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag ee Somaliland sanadkii 1933dii. Markii ay hooyadii geeriyootay ayuu ka soo hayaamay miyiga isaga oo 12 jir ah, kadib markuu u adkaysan waayay rajanimada iyo nolosha adag ee miyiga. Xilligaas Hargeysa oo dhan uu ku yaalay iskuulkii hoose-dhexe ee Fisher oo shuruudaha akhbalaadda ardayda ay ka mid ahayd in uu Qur’aanka dhammeeyay. Sababtaas ayuuna Jaamac Yare ku waayay fursadii uu ugu biiri lahaa dugsigaas.

Luuqadda Ingiriiska

Maadaama af Ingiriiska ahaa luuqadda kaliya ee loogu shaqeynayay Maxmiyadda Ingiriiska ayuu isago oo 13 sano jir ah wuxuu ku biiray xibisgii SYL, si uu u dhigto koorso lagu baranayay af Ingiriiska oo muddo lix bilood ah xubnihii SYL loogu qabtay xaruntii xisbigaas ee magaalada Hargeysa.

Af Ingiriiskii uu ka bartay xaruntii SYL, ayaa u furay albaab kale, oo isaga oo 15 sano jir ah ayuu (Office Boy) ka noqday xafiiska Hawlaha Guud, April 1948. Mar kale ayuu 1950kii ka qaybgalay koorso luqadda Ingiriiska ah oo muddo saddex bilood ah loo dhigayay Naadigii Shaqaalaha Soomaalida. Kadibna karraannimo ayaa loo dalacsiiyay 1952dii.

“Intii aan karraaniga ahaa waxaan baran jiray makiinadda faraha ee wax lagu qoro (Typewriting) oo berigaas wax weyn karraaniga u ahayd. Karraaniinta waxaa sanad walba laga qaadi jiray imtixaan, qofkii ka baasana waa la dallacsiin jiray. Dec 1953 ayaan u fadhiistay imtixaankii oo 8 maaddo ahaa. 6 maaddo ayaan ku dhacay, 2 maaddo oo Ingiriis iyo Typewriting kala aheydna waan ku baasay,” ayuu Jaamac Yare sheegay.

Taliyihii ugu horreeyay ee sirdoonka Soomaaliya

Sarreeye Gaas Jaamac Yare waa taliyahii ugu horreeyay ee Sirdoonka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay 1962 – 1966. Shaqada Booliska wuxuu ka bilaabay karraaninimo isaga oo si rasmi ah booliska Somaliland ugu biiray April 1955tii. Markii uu shahaadada qaanuunka ka qaatay machadkii tababarrada ee Sheekh ayaa lagu qoray Saldhiga booliska ee Berbera oo uu saddex bilood ka shaqeeyay, halkaas ayuu ku guursaday, kadibna waxaa looga sii bedelay saldhiga booliska ee Hargeysa.

Markii uu 1959kii ka soo laabtay machadka Metropolitan Police ee magaalada London oo uu sanad ku maqnaa ayaa loo magacaabay Taliyaha Saldhigga Booliska ee magaalada Hargeysa. Wuxuuna xilkaas hayay ilaa maalmihii xorriyadda.

Waxaana u xigtay 10 sano uu Wasiir ka ahaa Dowladdii Kacaanka. Wuxuu noqday Wasiirka Arrimaha Gudaha(1974-1976), Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada(1977-1978), Wasiirka Dawladaha Hoose iyo Horumarinta Miyiga(1978-1982) iyo Wasiirka Gaadiidka(1982-1984).

Muxuu uga tagay shaqada dowladda kahor burburka?

Soddon sano oo uu kaalin mug leh ku lahaa dowladnimada Soomaalida kadib, Janaraal Jaamac wuxuu isaga tagay shaqada dowladda 1984tii. Waa dhammaadka cimrigii dowladdii Kacaanka, oo ay ku sii xoogeysanayeen jabhadihii hubeysnaa iyo kacdoonkii shacabka gudaha. Janaraal Jaamac wuxuu sheegay in wixii ka dambeeyay Afgembigii dhicisoobay ee April 1978, uu hoggaamiyihii kacaanka Maxamed Siyaad uu shaki weyn ka qaaday dadkii la shaqaynayay. Markii la toogtay saraakiishii qorsheysay afgembiga Octoobar 1978, waxaa xabsiga la dhigay 7 ka mid ahaa Golihii Dhexe ee Xisbiga Hantiwadaagga oo lagu eedeeyay in ay inqilaab maleegayeen, oo ay ka mid ahaayeen Ismaaciil Cali Obokor, Cusmaan Maxamed Jeelle iyo Cumar Carte Qaalib. Waxaa sidoo kale howlgab laga dhigay 8 Janaraal oo ka mid ahaa labeentii ciidanka, sida Cabdiraxmaan Warsame Cilmi(Caarre), Ismaaciil Neero iyo Cabdiraxmaan Cali Cumar, iyadoo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka laga dhigay wiilkii uu dhalay Maxamed Siyaad Barre, ee Maslax Maxamed Siyaad.

“Waxaa la qabyaaladeeyay qaranka, oo xilalkii waxaa lagu taxay ehelka madaxweynaha. Ma dooneyn in aan masuuliyad-wadareedka qaladkaas wax ku yeesho, sababtaas ayaana shaqada Dowladda uga tegay” ayuu yidhi Jaamac Yare.

Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Prof. Jawaari oo agaasime guud ka ahaa wasaaraddii Shaqada iyo arrimaha bulshada ee uu Janaraal Jaamac wasiirka ka ahaa wuxuu sheegay in uu Jaamac ka mid yahay dadkii ugu dunta wanaagsanaa ee uu la shaqeeyay.

Wuxuu noqday qareen isaga oo xafiis nootaayo ka furtay Muqdisho, xubinna ka noqday Ururkii Qareennada Soomaaliya. Wuxuuna beer ka tacbaday degmada Afgooye. Xilliyada damaashaadka, wuxuu golf iyo tennis u ciyaari jiray Naadigii American Golf Club ee Muqdisho.

Markii ciidamadii dowladda Soomaaliya duqeeyeen Hargeysa ee shacab badan la xasuuqay 1988dii, wuxuu Jaamac ka mid noqday dadkii ka gadooday ee jabhadaha taageeray. Wuxuu xidhiidh hoose la sameeyay aasaasihi ururkii USC, Dr Ismaaciil Jimcaale Cosoble, wuxuuna taageeray jabhaddii ururka SNM. “Waxaa laga quustay in kacaankii hagaago, sababtaas ayaana jabhadaha u taageeray, maalinna taageeradaas kama qoomamaynin, in kastoo aan aaminsanaa in ayna SNM dalka kala goyn doonin, sidii ku qornayd Axdigoodii.” Jaamac Yare.

Janaraal Jaamac wuxuu ka mid ahaa guddigii Sulux ee Maxamed Siyaad la shiray si Soomaaliya burburka lagaga badbaadiyo. Shirkaas waxaa lagu go’aamiyay in Maxamed Siyaad uu Raysal wasaare magacaabo. Jaamac ayaana loo bandhigay in uu Soomaaliya Raysal wasaare ka noqdo, balse wuu ka cudurdaartay, isagoo ku taliyay in xilkaas lala sugo SNM oo Somaliland qabsatay. Waxaase markiiba loo magacaabay Cumar Carte Qaalib.

Burburkii ka dib iyo macallinimo

Burburkii kadib, Jaamac wuxuu kaalin ka qaatay dib-u-dhiska dowladnimada Soomaaliya. Shirkii Carta ee dib-u-heshiisiinta Soomaalida, Jaamac wuxuu Guddoomiye u ahaa Guddigii Axdi-qarameedka diyaariyay, wuxuuna door weyn ku lahaa shirkii 2002 ka furmay magaalada Eldoret ee dalka Kenya.

Duullaankii Itoobiya 2006-dii kadibna, wuxuu noqday Guddoomiye-ku-xigeenkii ururkii dib-u-xoraynta Soomaaliya ee lagaga dhawaaqay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Wuxuu af Soomaali iyo Ingiriis ku qoray ilaa lix buug oo kii ugu dambeeyay uu yahay Taariikhda Soomaalida (2019).

“Xogogaalnimo waa ta Jaamac Maxamed Qaalib, xilkasnimo taariikh ummadeed loo soo tabiyaana waa tiisa. Buugga “Taariikhda Soomaalida” ee Jaamac qoray waa dhaxal weyn oo noociisa aad iyo aad loogu baahan yahay” Ibraahin-Hawd Yuusuf

Halgan adag oo shaqo iyo wax-is-barid ah ayuu soo galay. Waligii Dugsi Qur’aan, dugsi hoose, dhexe, sare iyo jaamacad ma dhigan. wuxuuna macallin ka ahaa jaamacadaha SIMAD iyo CITY oo uu ka dhigayay taariikhda siyaasadda Soomaaliya.

“Waxaan macallin noqday anigoo 80 jir ah. Da’ baan ahay oo xusuusta ayaan ku ilaashadaa, iyo in aan dadka ugu faa’iideeyo waxa aan garanayo. Maalintii uu cashirku si fiican u baxo waan raaxeysanayaa oo habeenkeeda si fiican baan u seexdaa, maalinkii aan dareemo in wax qaldan yihiin oo ayna ardaydu si fiican ii fahminna waan ka walwalaa, waxaana ka fikiraa sidii aan qaladkaas u sixi lahaa,” ayuu yidhi Jaamac Yare.

Waa bare ka dhex tilmaamay macallimiinta. Maxamed Kaafi oo ka qalinjabiyay Jaamacadda City wuxuu Janaraal Jaamac ku tilmaamay macalin dhinac walba kaga duwan barayaaashii kale ee uu kula kulmay safarkiisa waxbarasho. “Waligay ma arkin qof ka wakhti-ilaalis badan. Isagoo waayeel ah ayuu hadana xiisada nooga soo hormari jiray, daqiiqadna ma aanu fadhiisan jirin. Si lexajeclo iyo waalidnimo leh ayuu noogu hagarbaxay.” Raxma Caraaye oo SIMAD ka baxdayna waxay ku tilmaamtay maktabad qof ah.

July 09, 2017 madaxweyne Farmaajo ayaa Janaraal Jaamac u magacaabay guddoomiyaha guddiga taakuleynta ciidamada qalabka-sida, balse Jaamac xilkaas wuu ka cudurdaartay. “Laba sabab ayaan u diiday. Horta ciidan qaran taakuleyn iyo tabarucaad laguma dhisi karo, aniguna tamar uma hayo oo xil qaran waan ka gaboobay.” Janaraal Jaamac

Janaraal Jaamac Maxamed Qaalib, ayaa haa laba xaasle, waxaanu dhalay 9 carruur ah.