Somaliland oo Taageero Weyn U Muujisay Taiwan

Hargeysa (Hargeisa Press) – Dowladda Somaliland, ayaa ka hadashay Xiisaddau dhaxaysa Shiinaha iyo Taiwan oo meel xaasaasi ah maraysa.

Toddobaadkii hore, Shiinaha, ayaa ka cadhooday Socdaal ay Haweenayda hoggaamisa Golaha Wakiillada ee Mareykanku Nancy Pelosi ku tagtay Taiwan, waxaanay arrintaa ku tilmaameen faro-gelin lagu sameeyay Madax-banaanida dhuleed ee Shiinaha, maaddaama oo uu aaminsan yahay in Taiwan ka mid tahay Dhul-weynaha Shiinaha.

Shiinaha, ayaa Maalin ka dib, safarka Nancy Pelosi wuxuu dhoolla-tus Millateri ka sameeyay marin-biyoodka Taiwan, waxaanu meelo ka mid ah Biyaha badda Taiwan ku riday Hub.

Arrintaasi, ayaa abuurtay xaalad cakiran oo Dowladaha dunidu siyaabo kala duwan uga hadlaan, halka qaarkoodna sida Soomaaliya ay la safteen Shiinaha.

Sidaa darteed, Wasiirka Caafimaadka Somaliland Xasan Maxamed Cali (Gaafaadhi), ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in nabadda Taiwan la ixtiraamo.

“Waxaan aad u aaminsanahay in nabadda Taiwan ay mudan tahay in la ixtiraamo,” ayuu ku sheegay qoraal uu ku baahiyey boggiisa Twitter-ka.

Dhanka kale, Safiirka dowladda Taiwan u fadhiya Hargeysa Ambassador Allen Lou, ayaa ka Mahad-celiyey hadalka taageerada ah ee Wasiirka Caafimaadka Somaliland.

“Wasiir, waad ku mahadsan tahay taageerada (oo ku beegantay) wakhi ku habboon. Taiwan iyo Somaliland waxay wadaagaan qiimaha nabadda iyo dimuqraadiyadda, dhammaanteenna waanu ixtiraamnaa nidaamka caalamiga ah ee Shuruucda ku salaysan.” ayuu yidhi safiirku.

Somaliland iyo Taiwan, ayaa leh xidhiidh wanaagsan, waxaana Tiapea iyo Hargeysa u jooga Safiirro ka wakiil ah danaha labada waddan.

Thank you Minister for the timely support. #Taiwan and #Somaliland shared the same value of peace & democracy and we all respect the rules-based international order. https://t.co/8AXS0UJcW0

— Taiwan In Somaliland (@Taiwan_SLD) August 7, 2022