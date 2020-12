“Waxay u kala baxeen qolo doonaysa in ay boobto iyo koox garatay in”…

Hargaysa (HP): Siyaasi Cali Maxamed Waran Cadde, ayaa dhaliilay muranka ka taagan hanaanka loo qabanayo doorashooyinka dalka Soomaaliya.

Waxaanu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo, oo qalalaase u horseedayo dalka Soomaaliya.

Cali Waran Cade, ayaa tilmaamay in kooxaha isaga soo hor jeeda siyaasoyadda Soomaaliya ay u kala safteen laba dhinac.

Qolo doonaysa in ay doorashadda boobto iyo kooxda mucaaridka oo garanaysa in la boobayo.

Daawo: Cali Waran Cade Oo Arrimahaa Ka Hadlaya:



