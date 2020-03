“Waxaan Ahey Nin Hann Leh Oo Usocdda Meel Ka Sareysa Kursiga Aan Imika Ku Fadhiyo Ee Gudoomiyaha Golaha Deegaanka Degmada Laascaanood” Maayir Cabdicasiis

By shiine Elmi

Hargeysa(HargeisaPress)-Gudoomiyaha Golaha Deegaanka Degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale islamarkaana, ah Xoghayaha Ururka D/hoose ee Dalka Somaliland ayaa, Sheegay in Damaciisa Siyaasiga ahi ka Durugsan Yahey Mustaqbalka in uu kor ugabaxo Xilka uu hadda hayo ee Maayarka Degmada Laascaanood.

Maayarka Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale oo Warbaahinta ugu Waramey Magaalada Hargeysa,ee Caasimada Somaliland Waxa uu Sheegay in, uu Wakhtigan soo gabagabayn Doono Muddo Xileedka u hadhey Dedaalka Arimaha Bulshada ee Masuuliyadda uu hayo oo uu Ku Tilmaamay in uu ka korodhsadey Waayo-aragnimo Siyaasadeed oo dheerad ah islamarkaana, uu usocdo in uu Mustaqabalka uga Gudbi doono Xil ka Mudakarsan oo ku Xidhiidhsan hankiisa Siyaasadeed ee Mustaqablka.

Isagoo Arimahaa ka hadlaya Waxa uu yidhi:-

«Muddo Sadex Sanadood ah oo aan Xilka hayey Gudoomiyaha Golaha Deegaanka Degmada Laascaanood, Waxaan ka korodhsadey Waayo-aragnimo igu fillan anigoo ugu soo dhabar-adeygay Waayo baddan iyo duruufo adag oo mid-waliba Wacyigiisa lahaa Annigoo kaashanaya Golaha Deegaanka iyo Bulshadda Reer Laascaanood Waxaanu dedaal baddan galiney, Arimaha Bulshada iyo in aannu la tartano Degmooyin Baddan oo naga dhaqaale Shilis maanta meel fiican ayaanu joognaa, mudadii Sadexda Sano aheyd ee aan Xilka hayeyna Sidaan horeba usoo sheegay,Wax baddan ayaanu ka Qabaney Degmada Laascaanood, Waxaananu uga tageynaa Golaha naga Dambeeya iyo shacabkaba Asad iyo dhaxal ku suntanaan doona Arimaha Bulshada haddey noqoto Inta hadda noo qabsoontey, inta Qorshaha noogu jirta ee aanu Insha-Allah Mashruuca JPLG Wax baddan uga faa,iideysan doono Waxaan Leeyahey Dab-damiska iyo Sumcadii aanu kasoo hoynay Dhismaha Jidka Madaarka oo Laascaanood Sumcad weyn usoo kordhiyay ayaan Wax loo dhigaaba jirrin Waxaan Rajeynayaa inaanu Sumcad Wanaagsan kala tagi doono haddii Eebe iddmo»Ayuu yidhi Maayarka Degmada Laascaanood Cabdicasiis Taarwale.

Waxaanu intaa ku darrey isagoo hadalkiisa sii Watta

«Haddii Doorashooyinku Dawlladaha Hoose ka Qabsoomaan dalka Mustaqbalka dhaw insha-Allah Annigu Waxaan rajo-weyn ku qabaa inaan Hankeyga Kor uga Sii baxo Xilka aan hadda hayo ee Maayarka Laascaanood oo aan Sumcadeyda uga faa,ideysto Waanan ku iimaan qabbaa markaan dhinacyo baddan ka qiimeeyo Waayo-aragnimada aanu ka kasbaney aaminaada dalkeyga iyo dadkayga oo aan ku qanacsanaa Mudadii ay Somaliland jirteyba Waxaanan Xusuustaa Wakhtiyadii kala duwanaa ee nagu Soo marey mar aannu dad kooban Somaliland ku ayidsaneyn intaanu Maamulku Laascaanood soo gaadhin, Allxamudu-lilaah maanta Midhaheedii waan haynaa Mustaqbalkana inaan hankeyga Kursigan Mid ka Sareeya ka gaadhi doono ayaan Aaminsanahay,Waxaanan ahey Nin Han Leh imikana waan Sheegayaa mar kastana Waan Sheegayaa Waxaan usocdaa Kursi ka Sareeya kan aan maanta hayyo ee Gudoomiyaha Golaha Deegaanka Degmada Laascaanood»Ayuu Yidhi Maayarku.

Gabagabadii hadalkiisa Waxa uu Xukuumada Dhexe ee Somaliland oo uu ugu Horeeyo Madaxweynuhu Muuse Biixi Cabdi iyo Kuxigeenkiisa Cabdiraxmaan-Saylici iyo Waliba Wasiirka Arimaha Guddaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed uga mahad Celiyay Doorka ay ka qaateen Wakhti xaadirkan in Degmada Laascaanood Qeyb ka Noqoto Mashruuca JPLG oo laga Bilaabo isla Degmada lagu Hurumariyo Mashaariic Door ah oo ay ugu Horeeyaan Kaabista Dhaqaalaha oo Waddooyinku ka mid yihiin Sda uu hadalkiisa u dhigay isagoo Xusey, in ay ahmiyad Gaar ah u hayaan Degmada Laascaanood iyo Guud ahaanba Gobolka Sool iyo inta hoos Timaadda siweyna ugu Dhago Nugul yihiin in ay Wax baddan ka Qabtaan Arimaha Bulshada.

