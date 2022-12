Somaliland oo Norway U Bandhigtay Mowqifkeeda Wejiga Cusub Ee Wada-hadallada Soomaaliya

By Wararka Maanta

Oslo (Hargeisa Press) – Safiirka Dowladda Somaliland u fadhiya Dalka Norway Ambassador Maxamed Maxamuud Aadan (Liilan), ayaa kulan la yeeshay Ergayga Wasaaradda Arrimaha dibedda Norway u qaabilsan Arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya Heidi Johansen iyo Ole Linderman oo ah la-taliye sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha dibedda dalka Norway.

Safiirka Somaliland ee Norway Amb. Liilan, ayaa Diblumaasiyiintan reer Norway la kulmay, ka dib markii uu u soo dhamaaday Socdaal shaqo oo ay dhawaan ku yimaaddeen Somaliland.

Safiirka Dowlada Somaliland ee Norway iyo Labada Masuul ee ka tirsan Wasaaradda Arrimaha dibedda Dalkaasi, ayaa waxay kaga Wada-hadleen arrimo muhiim u ah xidhiidhka labada dal ee Norway iyo Somaliland, sida waxyaabaha ka qabsoomay xidhiidhka labada dal, Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo Norway ka mid tahay Dowlado ka shaqaynaya sidii dib loogu bilaabi lahaa.

War-saxaafadeed uu kulankaasi ka dib, soo saaray Safiirka Somaliland ee Dalka Norway Maxamed Maxamuud Aadan (Liilan), ayuu ku faahfaahiyey qodobbadii

ay ka Wada-hadleen Safiirka iyo La-taliyaha Wasaaradda Arrimaha dibedda Norway.

“Maanta oo ah 13-ka bisha December, waxaan la kulmay Amb. Ole Linderman oo ah La-taliyaha sare ee Wasaaradda Arrimaha dibedda Norway iyo ergeyga gaarka ah ee Somaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan wasaaradda Arrimaha dibedda ee Dalka Norway Heidi Johansen, ka dib markii ay ka soo laabteen Somaliland.” ayuu ku yidhi Ambasador Maxamed Maxamuud Aadan (Liilan) War- saxaafadeedka uu soo saaray.

War-saxaafadeedka, ayaa intaa ku daray isla-markaana faahfaahiyey Qodobbo muhiim ah oo ay ka wada-hadleen, isagoo ka warramay qodobbo khuseeya Mawqifka Somaliland ee Wada-hadallada dhawaan dib u bilaabmaya oo uu u gudbiyey.

“Waxaanu diirradda saarnay oo aanu ka wada-hadalnay Waxyaabaha u qabsoomay xidhiidhka Somaliland iyo Norway iyo waxa kale ee la qaban karaa mustaqbalka.

Sidoo kale, waxaanu ka wada-hadalnay Xeerka Iskaashiga Mareykanka iyo Kaalmada Somaliland, kaasi oo uu dhawaan dhamaystiray Aqalka Congress-ka Mareykanka.

Safiirka Somaliland ee Norway iyo Diblumaasiyiinta reer Norway, waxa kale oo ay ka wada-hadleen waxyaabaha ay tahay in lagaga hadlo Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo hore u fashilmay, balse Dowlado Norway ka mid tahay ay ka shaqaynayaan sidii dib loogu bilaabi lahaa.

Safiirka Somaliland ee Norway Amb. Liilan, waxa kale oo uu Masuuliyiinta Wasaaradda Arrimaha dibedda Norway kala hadlay isla-markaana u bandhigay Mawqifka Somaliland ee Wada-hadallada xilligan ee Soomaaliya iyo waxa laga baran karo wada-hadaladii hore u dhicisoobay iyo sida imika dib loogu bilaabo karo, si loo gaadho natiijo Somaliland iyo Soomaaliya u horseedda Nabad waarta iyo sidoo kale dariiq ugu Habboon ee loo mari karo dib u soo nooleynta wada-hadallada”. ayuu ku yidhi War-saxaafadeedka.

War-saxaafadeedka, ayuu Safiirka Somaliland ee Norway ku xusay inuu Ergayga Norway u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya & La-taliyaha Wasaarada Arrimaha dibedda u bandhigay 7-da Qodob ee Somaliland Shuruudda uga dhigtay in Wada-hadallada Soomaaliya dib u bilaabmaan iyo sida ay muhiimka u tahay in la helo Dad gaar ah iyo hay’addo ama Dowlad dhexdhexaad ah, kuwaas oo ay ka go’an tahay inay abuuraan geeddi-socod Nabadeed oo Wada-xaajoodyadu ku midho-dhalaan, iyadoo ay laga maarmaan tahay in Hay’addaha ama Dowladaha dhexdhexaadka ka noqonaya Wada-hadalladu ay noqdaan kuwo awoodna u leh inay abuuraan kalsooni.

Ugu dambayn, Safiirka Somaliland iyo Madaxda reer Norway, ayaa isla soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin dardar-gelinta hawlaha doorashooyinka Somaliland ee soo socda iyo sidii Norway kor ugu qaadi lahayd Mucaawimooyinka ay Somaliland ku taageerto.