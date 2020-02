Maayarka Caasimada Hargeysa Oo Ka Qeyb Galey Shir Caalami ah oo Ay Ku Kulmeen Maayaradii Ugu Baddnaa Ee Caasimadaha Qaaradda Afrika

By shiine Elmi

Hargeysa,(Hargeisapress)-Maayarka Caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid(Soltelco),ayaa markii u horeysay ka Qeyb galley Shir Caalami ah oo ay Kulmeen Maayaradda Caasimadaha ugu Baddan Qaaradda Afrika.

Shirkan Caalamiga ah oo ka Qabsoomay Waddanka Senegal Caasimadiisa Dakar islamarkaana, ay kasoo qeyb galeen Maayaradda ugu badan ee Caasimadaha Qaarada Afrika oo ay wadajir u maalgaliyeen Baanka Midawga Yurub iyo Hay,adaha UN-HABITAT waxaa furitaankiisa kasoo qeyb galey Madaxweynaha Dalkaasi Senegal iyadoo kulankan loogu magac darey (Maalinta AFRIKA iyo Dakar).

Shirkan Caalamiga ah oo ujeedadiisu aheyd Hurumarinta iyo kala xog-qaadashada Barnaamijyadda Hurumarineed, ee Adeegyada Aasaasiga u ah Bulshooyinka Caasimadaha Afrika, ayaa door weyn u aheyd, sida ay Maayaradda Caasimadaha Afrika usoo dhaweeyeen Hargeysa iyo Somaliland oo uu Maayarkeedu qeyb ka ahaa Kulankan, islamarkaana, inta ugu badan ee Maayarada Shirkan ka qeyb galey ay ka Socdeen Caasimadaha Dawlladaha ugu mudakarsan Qaarada Afrika ama Dawlladaha ugu waaweyn ee Tan iyo intii ay Xoriyada Qaateen ahaa Dawllado waaweyn oo jirey wakhti dheer.

Maayarka Caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid(Soltelco), iyo Hawlwadeeno sare oo ka socdey Hay,ada UN-HABITAT ayaa marar kala duwan, sharaxaad ka bixiyay Caasimada Somaliland ee Hargeysa, iyo dedaalka ay ku beegsanayso Caasimadaha Waaweyn ee Qaarada Afrika, heerarka kala duduwan ee ay Soo martey iyo halka ay maanta Taagan tahey, iyo Waliba sida aan ilaa iyo hada Beesha Caalamku u aqoonsan Somaliland haseyeeshee, ay iyadu dal ahaan iyo Dad ahaan u wadato dedaalkeeda,dhinacyadda kala duwan ee ay ku beegsaneyso heerka Caasimadaha Qaarada Afrika.

Shirkan Caalamiga ah oo marka laga tago, Maayarada Qaarada Afrika ee kasoo qeyb galey, Waxa iyaguna Goob joog ka ahaa Khubaro aad u tira baddan oo isaga yimid Beesha Caalamka kuwaas, oo iyaguna daraasaad iyo macluumaad dheeraad ah ka qaadanayay, natiijooyinka kasoo baxa Shirweynahan Caalamiga ah Islamarkaana, si dareen dheeraad ahi kujiro ama xiisa gaar ah u daneynayay Somaliland iyo Caasimadeeda Hargeysa Xogaha ay ka qaateen dhibaatooyinkii Dagaalada iyo Mushkiladaha faraha badan ahaa ee ay kasoo Gudubtey iyo sida ay Xiligan maalinba maalinta ka dambeysa uga soo koreyso halkii ay shaley taagneyd khusuusan dhinacyada Amaanka ee ay kaga Duwan Soomaaliya dalkii la isku odhan jirrey intiisa kale.

Maayarka Caasimada Hargeysa, Cabdiraxmaan(Soltelco), oo had iyo jeer Qeybo kamid ah Bulshada Somaliland u jeediyaan dhaliilo aan xaqiiqda ku qotimin ayaaney hadana jirin, in la Xuso fursadaha iyo Waxqabadka uu kaga Duwan yahey Maayarada kale ee Dalka, iyadoo mawduucaa loo nisbeeyo, in aanu u dhiiraneyn faanfaanka iyo iidhadda jogtada u ah Maayarada kale ee Dalka.

