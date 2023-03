Hargaysa: Ururka Afur-kal-kaal Oo Raashin U Qaybiyay Qoysas Danyara

Hargaysa (HP): Ururka khayriga ah ee Afur-kal-kaal ayaa maanta caawimo raashin ah u qaybiyay dad danyar ah oo ku nool xaafado ka tirsan magaalada Hargeysa.

Barnaamijka Afur-kal-kaal oo ay fuliyaan dhalinyaro muta-dawiciin ah ayaa sanad kasta marka la gaadho bisha Ramadaan waxaa laga afuriyaa qoysaska danyarta ah ee ku kala nool goboladda dalka.





Waxaanay maanta ururka Afur-kal-kaal raashin dhamaystiran u qaybiyeen qoysas dan yar ah oo aan haysan wax ay ku afuraan, maadaamada oo lagu guddo jiro bisha Ramadaan.

Qoysaska dan yarta ahaa ee raashinka caawimadda loo qaybiyay ayay tiradoodu dhamayd lixdan qoys, oo ku kala nool xaafadaha caasimadda Hargaysa.

Dhalinyaradda ku bahoobay ururka khayriga ah ee Afur-kal-kaal waxay sheegeen in ay u qorshaysan tahay in maalmaha soo socda ay caawimooyin gaadhsiin doonaan qoysas dan yar ah oo ku kala nool goboladda kale ee dalka.



Axmed-yaasiin Sheekh Cumar, oo ku hadlayay afka dhalinyaradda muta-dawiciinta ah ee ku bahoobay ururka Afur-kal-kaal, ayaa sheegay in ay noqonayso sanadkii shanaad oo xidhiidh ah ay qoysaska danyarta ah ee goboladda dalka ay u qaybiyaan raashin caawimo ah.

Waxaanu tilmaamay Axmed-yaasiin, in sidoo kale ay maalmaha soo socda sidan oo kale raashin ugu qaybin doonaan dadka baahan ee goboladda dalka ku kala nool.





Axmed-yaasiin Sheekh Cumar, waxa kaloo uu faah-faahin ka bixiyay noocyadda uu raashinku ka kooban yahay, isagoona baaq u diray dadka tujaarta ah iyo kuwa wax haysta in ay ka soo qayb qaataan caawinta walaalahoodda baahan.



Geesta kale qaar ka mid ahaa dadkii danyarta ahaa ee raashinkan caawimadda ah la gaadhsiiyay ayaa ururka Afur-kal-kaal uga mahad celiyay kaalmadan ay soo gaadhsiiyeen.

Kuwaasoo shregay in ay si weyn ugu baahnaayeen raashinkani, maadaama oo lagu jiro xili Ramadaan ah, oo ay muhiim tahay in ay helaan raashin ay dadka baahani quutaan.

DAAWO: Ururka Maxaliga Afur-kal-kaal oo raashin u qaybiyay dad Danyar ah:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.