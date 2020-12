Duuliye Axmed Dheere oo Weerar Ku Qaaday Farmaajo, Eedaymo Culusna U Jeediyay

By Wararka Maanta

Hargeisa (Hargeisa Press) — Duuliye Axmed Dheere ayaa si weyn ugu dhaliilay Madaxweyne Soomaaliya in aanu ka damqan shacabka Soomaaliya ee argagixisadu ku layso qaraxyada, isla markaana uu garab istaag u muujin ehelada dadkaasi.

Duuliyaha ayaa ugu horeyntii ka tacsiyadeeyay qaraxii dhawaan ka dhacay makhaayadda Gelato Divino oo ku taalla agagaarka KM4 ee magaalada Muqdisho, isagoona ku eedeeyay in Farmaajo uu ka aamusay dhacdadaasi.

Waxa uu sheegay in nasiib darro weyn ay tahay in dowladda Soomaaliya oo uu hogaamiyo Farmaajo ayna marnaba ka fal-celin dhibaatada lagu hayo shacabka, taasi oo loo baahan yahay in laga gudbo, sida uu hadalka u dhigay.

“Waa nasiib darro dowladdii looga baahnaa inay dadaal badan sameyso, oo ayna xaqiiqdii waxba sameyn, iyada oo xataa aan madaxda dowladda laga hayn tacsi” ayuu yidhi Duuliye Axmed.

Sidoo kale, waxa uu shaki galiyay in madaxda Soomaaliya ee hadda talada haysa, ay aqoonsan-yihiin mas’uuliyadooda, isagoona shacabka Soomaaliya ugu baaqay inay ka tashadaan aayahooda oo ay doortaan madax daacad ah.

Ugu dambeyntiina waxa uu duuliyuhu ka digay in Soomaaliya loo horseedo burburkii hore uga dhacay, isla markaana wax walba lagu dhameeyo wada-hadal iyo wada-tashi, si meel looga soo wada jeesto qaswadayaasha.