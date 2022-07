Biden oo Weji Gabax Weyn Kala Kulmay Bariga Dhexe

Jiddah (Hargeisa Press) – Dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salman, ayaa u sheegay Madaxweynaha Maraykanka Biden in Mareykanka uu sameeyay ‘khaladaad’ isaga oo tilmaamaya Ciraaq iyo Afgaanistaan.

Maxamed Bin Salmaan, ayaa hadalkaa jawaab uga dhigay markii madaxweynaha uu ku ceebeeyay dilkii Jamal Khashoggi.

Biden waxa uu booqashadiisa oo ahayd mid si weyn loogu soo dhoweeyay, balse muran ka dhashay hadalkiisa ayaa xaaladda wax weyn ka beddelay.

Maxamed Bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha iyo hoggaamiyaha dhabta ah, wuxuu Madaxweyne Biden h diiday inuu la hadlo kadib markii Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyada Sacuudiga 20-18. Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Amiirka dhaxalsugaha ah uu ogolaaday dilka.

Hoggaamiyayaasha carabta ee shirka ka qaybgalay, ayaa markaa kaddib soo saaray War-murtiyeedkii ugu dambeeyay ee shirkaa oo ahaa mid amniga iyo horumarinta lagaga hadlayay, iyadoo ay ku jiraan xubnaha Gollaha Iskaashiga Khaliijka (GCC), Urdun, Masar, Ciraaq iyo Mareykanka.

War –murtiyeedka ayaa lagu yidhi, “Kadib casuumaad uu ka helay masuulka labada masjid ee barakeysan, Boqor Salmaan Bin C/casiis Al-Sacuud, Boqorka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, madaxda dalalka xubnaha ka ah Golaha Iskaashiga Khaliijka (GCC), Boqortooyada Hashimite ee Jordan, Jamhuuriyadda Carabta ee Masar, Jamhuuriyadda Ciraaq iyo Maraykanka ayaa shir-madaxeed wadajir ah ku yeeshay magaalada Jeddah ee dalka Sucuudiga, July 16, 2022, si ay hoosta uga xarriiqaan iskaashiga taariikhiga ah ee ka dhexeeya dalalkooda iyo inay sii qoto dheereeyaan iskaashiga wadajirka ah ee dalalkooda beeraha.

2.Madaxdu waxay soo dhaweeyeen Madaxweyne Biden oo ku celceliyay muhiimada uu Maraykanku siinayo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee tobanaan sano ee ka socday Bariga Dhexe, isagoo caddeeyay sida ay Maraykanku uga go’an tahay amniga iyo difaaca dhulalka saaxiibada Maraykanka, iyo aqoonsiga doorka dhexe ee gobolka isku xidhka Indo-Pacific ilaa Yurub, Afrika, iyo Ameerika.

3. Madaxdu waxay caddeeyeen aragtidooda wadajirka ah ee ku aaddan gobol nabad ah oo barwaaqo ah, iyagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la qaado tallaabo kasta oo lagu ilaalinayo amniga iyo xasilloonida gobolka, horumarinta dhinacyada iskaashiga iyo isdhexgalka, si wadajir ah looga hortago khataraha guud, loona hoggaansamo mabaadi’da deris-wanaagga, is-ixtiraamka, iyo ixtiraamka madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed.

4.Madaxweyne Biden waxa uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go’an tahay Maraykanka in la gaadho nabad cadaalad ah, waarta oo dhamaystiran oo Bariga Dhexe ah. Hogaamiyayaasha ayaa ku nuux nuuxsaday baahida loo qabo in xal cadaalad ah laga gaaro colaada u dhaxeysa Israa’iil iyo Falastiin oo ku saleysan xal laba dowladood ah, iyagoo xusay muhiimadda uu leeyahay Hindisaha Carabta. Waxay carrabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in la joojiyo dhammaan tallaabooyinka hal dhinac ah ee wax u dhimaya xalka labada dawladood, si loo ilaaliyo xaaladda taariikheed ee Yeruusaalem iyo goobaheeda quduuska ah, iyaga oo xoogga saaraya doorka muhiimka ah ee Haynta Hashimite ee arrintan. Hogaamiyayaasha ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la taageero dhaqaalaha Falastiin iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Gargaarka iyo Shaqada ee Qaxootiga Falastiin (UNRWA). Madaxweyne Biden ayaa bogaadiyay doorarka muhiimka ah ee ay ciyaaraan Jordan iyo Masar, iyo xubnaha GCC, iyo taageerada ay siinayaan dadka iyo hay’adaha Falastiin.

5. Madaxdu waxay dib u cusboonaysiiyeen ballan-qaadkoodii ahaa in ay sare u qaadaan iskaashiga iyo is-dhexgalka gobolka, iyo in ay dhisaan mashaariic wadajir ah oo ka dhexeeya dalalkooda si loo gaaro horumar waara oo si wadajir ah wax looga qabto caqabadaha cimilada iyada oo loo marayo dardargelinta hamiga cimilada, taageeraya hal-abuurka iyo iskaashiga, oo ay ku jiraan Qaab-dhismeedka Dhaqaalaha Kaarboon-wareegga, iyo horumarinta ilo tamarta la cusboonaysiin karo. Dhanka kale, madaxdu waxay bogaadiyeen dhamaystirka heshiisyada isku xidhka xadhkaha korontada ee u dhexeeya Ciraaq iyo Sucuudiga, golaha iskaashiga Khaliijka iyo Ciraaq, iyo Sucuudiga iyo Urdun iyo Masar, iyo sidoo kale isku xidhka xadhkaha korontada ee Masar, Urdun. iyo Ciraaq.

6.Madaxdu waxay bogaadiyeen Hindisaha Cagaaran ee Sucuudiga iyo Hindisaha Cagaaran ee Bariga Dhexe ee uu ku dhawaaqay Dhaxalsugaha Boqortooyada Sucuudi Carabiya. Hogaamiyayaasha ayaa rajo ka muujiyay inay ka qayb qaadan doonaan wax-ku-oolka wanaagsan ee dalalka oo dhan ee ku aaddan guul-gaarista COP 27 oo ay martigelinayso Jamhuuriyadda Carabta ee Masar, COP28 oo ay martigelinayso Isu-tagga Imaaraadka Carabta, iyo Bandhigga Horticultural Expo 2023 oo ay martigelinayso Dawladda Qatar oo ciwaankeedu yahay. “Desert Cagaaran, Deegaanka Wanaagsan 2023-2024.”

7.Hogaamiyeyaasha ayaa xaqiijiyay muhiimada ay leedahay in la gaaro amniga tamarta iyo xasilinta suuqyada tamarta, iyadoo laga shaqeynayo kordhinta maalgashiga tignoolajiyada iyo mashaariicda ujeedadeedu tahay in la yareeyo qiiqa hawada lagana saaro kaarboonka, si waafaqsan ballanqaadkooda qaranka. Hogaamiyayaasha ayaa sidoo kale xusay dadaalka OPEC + ay uga golleeyihiin in lagu xasiliyo suuqyada saliida si ay ugu adeegaan danaha macaamiisha iyo kuwa wax soo saara ee taageera kobaca dhaqaalaha, waxay soo dhaweeyeen go’aanka OPEC+ ee kordhinta wax soo saarka bilaha July iyo Ogosto, waxayna ammaan u soo jeediyeen Sacuudiga. Carabta doorkeeda hogaamineed ee lagu gaarayo heshiis ka dhex jira xubnaha OPEC+.

8.Hogaamiyayaasha ayaa dib u cusbooneysiiyay taageeradooda heshiiska ka hortagga hubka Nukliyeerka ah, iyo ujeedada ka hortagga faafitaanka hubka nukliyeerka ee gobolka. Hogaamiyayaasha ayaa sidoo kale dib u cusbooneysiiyay baaqii ay u jeedinayeen Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran inay si buuxda ula shaqeyso Hay’adda Tamarta Nukliyeerka ee Caalamiga ah, iyo dalalka gobolka in gobolka Khaliijka Carabta laga ilaaliyo hubka wax gumaada, lana ilaaliyo ammaanka iyo xasiloonida gobolka iyo guud ahaan caalamka.

9. Madaxdu waxay dib u soo cusbooneysiiyeen cambaareyntooda iyagoo si adag u cambaareynaya dhammaan noocyada argagixisada, waxayna caddeeyeen inay ka go’an tahay xoojinta dadaallada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee looga hortagayo argagixisada iyo xagjirnimada rabshadaha wata, ka hortagga maalgelinta, hubeynta, iyo qoritaanka kooxaha argagixisada dhammaan shakhsiyaadka iyo hay’adaha, iyo in laga hortago dhammaan dhaqdhaqaaqyada khatarta ku ah amniga iyo xasilloonida gobolka.

10.Hogaamiyeyaasha ayaa si adag u cambaareeyay, falalka argagixisanimo ee saameeya rayidka, kaabayaasha rayidka, iyo tamarta tamarta ee Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, iyo maraakiibta ganacsiga ee mara waddooyinka muhiimka ah ee ganacsiga caalamiga ah, ee marinka Hormuz iyo Bab al Mandab. , waxayna caddeeyeen baahida loo qabo in loo hoggaansamo Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, oo uu ku jiro UNSCR 2624.

11. Hogaamiyeyaashu waxay si buuxda u muujiyeen taageerada ay u hayaan madax banaanida Ciraaq, amniga, iyo xasiloonida, horumarkeeda iyo barwaaqadeeda, iyo dhammaan dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka argagixisada. Hogaamiyayaasha ayaa sidoo kale soo dhaweeyay doorka wanaagsan ee Ciraaq ee fududeynta diblumaasiyadda iyo kalsooni-dhisidda dalalka gobolka.

12.Madaxdu waxay soo dhaweeyeen xabbad joojinta Yemen, iyo sidoo kale aasaaska Golaha Hoggaanka Madaxweynaha (PLC) ee Yemen, iyagoo muujiyay inay rajeynayaan in la gaaro xal siyaasadeed oo oo waafaqsan tixraacyada hindisaha GCC, habka loo hirgeliyo, natiijooyinka ka soo baxay. ee wadahadalka qaran ee Yemen, iyo qaraarada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, oo uu ku jiro UNSCR 2216. Hogaamiyaasha ayaa ugu baaqay dhinacyada Yemen inay ka faa’iidaystaan ​​fursadan oo ay si degdeg ah u galaan wadahadal toos ah oo ay garwadeen ka tahay Qaramada Midoobay. Hogaamiyayaasha ayaa sidoo kale caddeeyey muhiimadda ay leedahay in la sii wado taageerada baahiyaha bini’aadantinimo ee dadka Yemen, iyo sidoo kale bixinta taageero dhaqaale iyo mid horumarineed, iyadoo la xaqiijinayo in la gaarsiiyo dhammaan deegaanada Yemen.

13.Hogaamiyayaasha ayaa ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in la xoojiyo dadaallada lagu doonayo in xal siyaasadeed looga gaaro xiisadda Suuriya, si loo ilaaliyo midnimada iyo madaxbannaanida Suuriya, lana buuxiyo rabitaanka shacabkeeda, iyadoo la raacayo qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee tirsigiisu yahay 2254. muhiimadda ay leedahay in taageerada lagama maarmaanka ah loo fidiyo qaxootiga Suuriya iyo dalalka martigeliyay, iyo in gargaarka bini’aadantinimo la gaarsiiyo dhammaan gobollada Suuriya.