Somaliland oo Qiimaynaysa Dhibcaha Imtixaanka Shahaadiga Ee Ardayda Gobolka Sool

Hargeysa (Hargeisa Press)- Shirka Golaha Wasiirrada Somaliland, ayaa lagu go’aamiyey in si gaar ah loo qiimeeyo dhibcaha imtixaanka shahaadiga ah ee ardayda dugsiyada Dhexe iyo Sare ee gobolka Sool iyo degmooyinka hoos yimaadda, kuwaas oo tiradoodu dhan tahay 40,642 Arday.

War-saxaafadeed ka soo Madaxtooyada Somaliland, ayaa lagu sheegay in Golaha Wasiirradu maanta cod gacan-taag ah ku meelmariyeen in ardaydaa loo fududeynayo qaabka ay ku hali lahaayeen shahaadooyinkooda si ay waxbarashadooda u sii wataan.

Shirka Golaha Wasiirrada Somaliland oo lagu faaqiday qodobbo kale oo khuseeya amniga iyo xaaladda guud ee dalka waxa lagu faahfaahiyey war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada, waxaanu war-saxaafadeedka lagu yidhi:-“Shirka 111aad ee Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda oo uu shir-guddoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxa warbixin guud oo la xidhiidha amniga dalka laga dhegeystay Wasiirku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Waxa kale oo goluhu war-biximo ka dhegeystay xubno ka mida golaha wasiirrada oo isugu jira guddidii nabadaynta shaqaaqadii gobolka Togdheer ee labada dhinac ee walaalaha ah ku dhexmartay oo shalay la soo afjaray iyo guddidii xuska sannad guurada 32aad ee 18-May oo golaha xogo ka siiyey guulihii ay ku soo dhamaadeen hawlihii loo xilsaaray.

Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland oo ka duulaya waajibka muwaadiniinta ka saaran iyo muhiimadda waxbarashada wuxuu cod gacan tag ah ku go’aamiyey in ardayda wax ka barata Laascaanood iyo Degmooyinka hoos yimaada oo dhan, oo kala ah Dugsiga hoose dhexe 35,177, Dugsiga sare 5,465, oo wadartooda guud ay tahay 40,642 Arday in lagu qiimaynayo dhibcihii Imtixaankii sannadkii hore ee 2021-2022, wixii gudbay sannad dugsiyeedkaasi 2022 oo dhamaa marka loo eego Fasalada siddeedaad ee degmooyinkaa oo dhamaa 2,233 Arday iyo Fasalada 12aad oo dhamaa 1,045 Arday in loo fudaydinayo qaabka ay ku helayaan shahaadooyinkooda si ay waxbarashadooda u sii wataan.

Sidoo kale, waxa warbixin laga dhegeystay guddida arrimaha bulshada ee golaha wasiirrada oo daraasad ku soo samaysay lacagaha tooska ah ee daryeelka Bulshada (Cash Transfer) oo ay dalka ka qaybiyaan hay’addaha madaxa bannaani. Daraasadaas oo diirada saaraysay qodobo ay ka mid yihiin maxaa khataro ku gadaaman ee ka dhalan kara lacagahaasi, maxaase faa’iido ay u leedahay bulshada reer Somaliland, ayaa dood iyo falan-qayn dheer ka dib goluhu isla qaatay in la sameeyo xeerkii lagu maamulayey lacagta daryeelka bulshada, shirarka danbena golaha la horkeeno.

Sidoo kale, goluhu waxa uu cod gacantaag ah oo aanay cidina ka aamusin, cidina aanay diidin ku ansixiyeen xeerka gaadiidka iyo waddo-marista (Xeer Lr.56/2023) oo guddi ka koobnayd golaha wasiirrada iyo garyaqaanka guud shirkii kan ka horeeyey loo xilsaaray soo dhamaystirkiisa, wax-ka bedelka iyo kaabistiisa.

Ugu dambayn, waxa golaha wasiirrada loo qaybiyey xeerka siyaasada isbedelka cimilada ee Qaranka, madaama isbedelka cimiladu ka mid yahay caqabadaha ugu waaweyn ee haysta Somaliland Qarnigan 21aad, xukuumadduna ay dedaal badan gelisay sidii loo yarayn lahaa u nuglaanshaha cimilada, loona xoojin lahaa ilaalinta qaybaha bulshada nugul iyo deegaanka dabiiciga ah iyo u diyaar garowga maaraynta musiibooyinka.” Sidaas ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka.