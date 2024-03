By shiine Elmi

Hargeysa,(HargeisaPress)–Maayarka Caasimada Hargaysa cabdikariim axmed mooge ayaa ka hadlay hooyo maalintii shalay uu jiidhay gaadhi ay leedahay dowlada hoose ee hargaysa

Sidoo kale maayar mooge ayaa sheegay in ay is arkeen ehelada marxuumada islamarkaana sharciga la horkeeni doono isagoo sheegay in ay xidhan yihiin dirawalkii gaadhi iyo shaqaalihii kale ee la socday.

HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA WARKAN