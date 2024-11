Guddoomiyaha Doorashooyinka Somaliland oo ka warbixiyay hawlaha diyaar-garowga doorashada

Guddoomiyaha Guddida doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf, oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in ay ku jiraan komishan ahaan diyaar garawgii ugu danbeeyay, isla markaana ay hawluhu ilaa hadda si fiican u socdaan.

Guddoomiyaha, ayaa u mahad celiyay guddiga anshaxa ee komishanka doorashooyinka, xisbiyadda qaranka, ururadda siyaasadda iyo sidoo kale ciidamadda qaranka qaybahoodda kala duwan sugayay amaanka mudadii uu ololuhu socday.

Muuse Xasan Yuusuf, ayaa ku bogaadiyay xisbiyadda qaranka iyo ururadda siyaasadda sida wanaagsan ee ay ugu hogaansameen awaamiirta, shuruucda, iyo xeerarka doorashooyinka mudadda uu ololuhu socday, isla markaana ay ku hagayeen guddiga anshaxa ee doorashooyinku.

“Diyaar garawgii u danbeeyay ee doorashadu sidii loogu tallo galay ayuu u socdaa. Waxaanu u sheegaynaa dhamaanba daneeyeyaasha doorashooyinka ee xisbiyadda qaranka iyo ururadda siyaasadda in ay u diyaar garoobaan doorashadii.

Waxaan u mahad celinaynaa xisbiyadda iyo ururadda siyaasadda oo intii uu ololuhu socday si fiican u ololeeyay intii badnayd, una hogaansamayay shuruucda, iyo nidaamka, iyo awaamiirta, guddiga anshaxa iyo kormeerka doorashooyinka. Waxaan aad ugu mahad celinaynaa haddii aanu komishanka doorashooyinka qaranka nahay, guddiga anshaxa, iyo xalinta khilaafka, iyo kormeerka doorashooyinka, mudadda labaatanka cisho ahayd sida wanaagsan ee ay u shaqeeyeen”.

Sidoo kale, guddoomiyaha Guddida doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf, waxa uu ka warbixiyay tiradda goobaha codbixinta, iyo halka ay marayaan tababarka shaqaalaha ka hawl geli doona doorashadda.

Isagoo arrimahaa ka hadlayayna waxa uu yidhi “Diyaar garawga doorashadu wuxuu marayaa halkii ugu danbaysay, dhamaanba laamaha amnigu waa u diyaar goobihii lagu codaynayay oo ka kooban 2648 goobood na, waa diyaar. Shaqaalaha goobaha ka shaqaynayana tababarlkoodii u danbeeyay waa loo soo xidhayaa ayaamaha soo socda.

Waxaanu ka codsanaynaa shacabka jamhuuriyadda Somaliland in ay ilaaliyaan amniga guud, lana shaqeeyaan laamaha amaanka. Si gaara waxaanu ugu mahad celinaynaa ciidamada kala duwan ee qaranku leeyahay, oo dhamaantoodba hawlaha doorashadda si dhaw ugala shaqaynaya komishanka doorashooyinka”.

Ugu danbayn guddoomiyaha Guddida doorashooyinka ayaa fariin u diray guud ahaanba shacka reer Somaliland, isagoona ku wacyigeliyay in qof walba uu kaadhkiisa codbixinat diyaarsado, isla markaana uu tago goobta uu ka codaynayo.

“Muwaadiniinta reer Somaliland waxaanu u sheegaynaa in ay soo diyaarsadaan kaadhadhkooda codbixinta ee saxda ahaa. Waxaanan ogaysiinaynaa muwaadin bilaa kaadh ahi in aanu codaynaynin, in muwaadiniinta waraaqaha hore loo siiyay aanay codayn doonin. Muwaadin walba wuxuu u baahan yahay in goobtii uu iska diiwaan geliyay inuu tago, si uu u codeeyo” ayuu yidhi guddoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland.