John Cena oo ka fadhiistay ciyaaraha musaaracada ee WWE

Jilaaga iyo ciyaaryahanka legdanka ama musaaracada John Cena, ayaa ku dhawaaqay in uu hawlgab ka noqon doono u tartamida horyaalka aduunka ee legdanka ama musaaracada ee WWE.

47 jirkan, oo ciyaarta legdanka bilaabay 18 sano kahor, ayaa sheegay in kulankiisa ugu dambeeya uu safan doono 2025, kulan sagootin ah oo loo sameyn doono.

Shir jaraa’id oo uu qabtay mar dambena waxa uu sheegay in uu jecel yahay in uu qayb ka sii ahaado qoyska ciyaaraha legdanka, inkastoo jidh ahaan uu dareemayo in la joogo wakhtigii dhammaadka.