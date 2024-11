Rubin: “Siyaasadda arrimaha dibedda Mareykanka oo iska indho-tiraya qadiyadda madaxbannaanida Somaliland”

Waaxda Arrimaha Dibedda waxay sharraxaysaa inay aqoonsan tahay xudduudaha jira iyo in u oggolaanshaha dawlad-goboleedyada inay jabaan ay dejin karto tusaalayaal iyo inay furto fowdo. Ilaa xad taasi waa run, gaar ahaan gobollada ay wajahayaan dhaqdhaqaaqyo gooni-goosad ah oo aan hore loo arag inay yihiin dowlado madaxbannaan. Nigeria, Itoobiya, Pakistan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo xitaa Ruushka iyo Shiinaha dhamaantood aragti ahaan waxay u burburi karaan unugyo ka kooban.

Dhibaatadu waxay timaadaa marka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay ku wareerto kiisaskan iyo dawladaha isku-dhafka ah ee doonaya inay dib ugu noqdaan xaaladdoodii hore. Halka uu Mareykanku mar u barakeeyey kala qaybsanaantooda faa’iidada xorriyadda iyo amniga labadaba, maanta Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay samaysaa caksigeeda, iyada oo inta badan keenta natiijooyin liddi ku ah xorriyadda iyo danaha istiraatijiyadeed ee Mareykanka.

Tixgeli taariikhda kala dirida:

Sannadkii 1958-kii, Masar waxay si kooban ula midowday Suuriya ilaa Jamhuuriyaddii Carabta ee hore. Ka dib markii uu si guul leh u qarameeyay kanaalka Suweys, madaxwaynihii Masar Jamal Abdel Nasser waxa uu ahaa mid ka wayn dunida Carabta. Waxa uu Suuriya ku lahaa taageereyaal tiro badan, dawlad labada Naasir iyo reer Galbeedkuba ka baqayeen inay ku dhacaan shuuciyadda. Suuriyaanku waxay filayeen inay jamhuuriyadda cusub ku noqon doonaan shuraako siman, laakiin Naasir wuxuu lahaa fikrado kale. Masar way ka weynayd oo, aragtida Naasir, way ka muhiimsanayd sidaas darteed waxay xaq u lahayd inay maamusho ururka. Sannadkii 1961kii, xukunku wuu dhammaaday. Ka dib afgambigii Suuriya, Suuriya waxay kala dirtay midowgii.

Ururka Hashimite Arab Federation, oo ah dhismo boqortooyo ah oo u samaysmay falcelin ka dhan ah Jamhuuriyaddii Carabta oo si kooban u midoobay Urdun iyo Ciraaq waxay socotay wax ka yar lix bilood, oo burburay markii kacaanku ay afgembiyeen boqortooyadii Ciraaq 1958.

Madaxweyne Richard Nixon iyo Lataliyihiisa Amniga Qaranka Henry Kissinger, ayaa soo maleegay dublamaasiyadda sirta ah ee u horseeday Washington inay aqoonsato Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha. Iyadoo Kissinger iyo Madaxweynaha Jimmy Carter laga yaabo inay si fiican ugu tuureen Taiwan baska hoostiisa, Congress-ka ma ahayn. Odhaahda “Hal Shiine” iyo in kale, Mareykanku wuxuu taageersan yahay Taiwan iyo xaqa ay u leeyihiin inay u jiraan sidii qayb gaar ah oo ka baxsan xukunka Shuuciga Shiinaha.

Afrika, quwadihii guumaysigu waxa ay sameeyeen xuduud iyaga oo aan tixgalinayn qawmiyad ahaan iyo muuqaal ahaan luqadeed. December 1950kii, Mareykanku wuxuu taageeray federaalka Itoobiya iyo Ereteriya. Mar labaad, ma ahayn midow farxad leh, 1991-kii, Eritereeya waxay la soo noqotay madax-bannaanideeda, iyada oo ka soo horjeeda taageerada Mareykanka. Xuduudaha ugu yaabka badan ee Afrika waxa ka mid ah kuwa Gambia, oo hore u gumaysan jiray Ingiriiska, kaas oo ku teedsan labada daan ee webiga Gambia marka uu dhex maro dalkii hore ee Faransiiska u gumaysan jiray ee Senegal. Gambia waxa ay u dheertahay 31 mayl oo kaliya, halka xeebta Atlantic ay dheer tahay 50 mayl, waana tan saddexaad ee ugu gaaban Afrika. Sheeko caan ah laakiin afgarasho ah ayaa soo jeedinaysa in Ingiriisku calaamadeeyay xudduudaha isaga oo kubad ka soo ridaya webiga, isaga oo sawiraya xuduudkii ay ku soo degeen. Dhab ahaantii, Ingiriiska iyo Faransiisku waxay soohdiyeen xuduudo kala duwanaansho yar tobankii sano ee la soo dhaafay ee qarnigii 19aad. Gambia dhaqaalaheedu waxa uu ku wareegay hareeraha webigeeda. Waa maxay faa’iidada Gambia waxay ahayd khasaarihii Senegal, inkastoo, xuduudaha caalamiga ah ay asal ahaan ka gooyeen waddanka kala badh, naafanimada wadajirka iyo dhaqaalaha. Sannadkii 1981-kii, labada waddan waxay ku heshiiyeen inay isbahaysi yeeshaan, iyagoo ku biiraya milateriga, dhaqaalaha, iyo lacagta waxayna fureen Confederation Senegambia horraantii sanadka soo socda. Senegalese waligeed waxa uu ahaan lahaa madaxweyne, Gambia-na waxa uu ahaan lahaa madaxweyne ku xigeenkiisa.

Ficil ahaan, waligeed ma shaqayn. Boqol iyo konton sano oo saameyn gumeysi oo kala duwan ayaa abuuray khilaafaad aad u weyn oo aan laga gudbi karin. Kalsooni darada ayaa ka korodhay maamulida dhaqaalaha, 1989-kii, Gambia waxay dacwaysay inay kala dirto midowga. Isagoo wajahaya xiisad gaar ah oo kala dhexeysa Mauritania, Madaxweynaha Senegal Abdou Diouf wuxuu ogolaaday inuu Gambia u ogolaado inay dib ugu soo laabato xoriyadeedii hore.

Dhammaadkii dagaalkii qaboobaa waxa uu daaha ka qaaday burburkii guurka qasabka ah. East Timor waxay ku guulaysatay madax-banaanideeda ka dib rubuc qarni ku dhow midowga Indonesia oo lagu soo rogay barta qoriga ka dib markii Portugal ay ka tagtay gumeysigii hore.

Markii Midowgii Soofiyeeti uu ku burburay Jamhuuriyadihii ay ka koobnaayeen, Madaxweyne George HW Bush ayaa ku booriyay Ukraine inay dib uga fiirsato gooni-isu-taagga waxa loo yaqaan “Kiev” . Ukrain iyo dadyowga kale ee Soofiyeedka ayaa iska indhatiray isaga. 1991 dad aad u tiro badan ayaa xornimadooda helay 1991 marka loo eego sanad walba, waana rikoodh u muuqda in uu taagnaan doono ilaa jamhuuriyadda dadka Shiinaha ay burburto.

Mareykanku ma hor istaagin furriinka Czechoslovakia, wuxuuna xidhiidh diirran la sameeyay Jamhuuriyadda Czech iyo Slovakia labadaba. Isla markaa, ciidamada Mareykanku waxay si dhab ah ugu dagaalameen xaqa jamhuuriyadaha ka kooban Yugoslavia si ay madax-banaanidooda ula soo noqdaan.

Dhowaan, madaxweyne Barack Obama wuxuu diiday codka “Brexit” ee Boqortooyada Midowday ee ka bixitaanka Midowga Yurub, laakiin isaga iyo Donald Trump midkoodna kama hor istaagin xuquuqaha dimoqraadiyada ee dadweynaha Ingiriiska inay sidaas sameeyaan.

Israa’iil ma sirayso inay u aragto Falastiiniyiinta Daanta Galbeed inay ka baxsan yihiin Israa’iil, halkii ay ka ahaan lahayd qayb federaal ah oo ka mid ah dawlad midaysan. Weli, caqiidada udub-dhexaadka ah ee Washington ee taageersan “xalka laba-goboleed” waxay la socotaa taageerada Mareykanka ee furfurista xidhiidhka ka dhexeeya dadka ay ku qasbaan xoogagga ka baxsan awooddooda.

Marka la eego taariikhda dheer ee ay ku aqbaleen in la kala diro ururada aan ku faraxsanayn, diidmada Mareykanku maanta ee aqoonsiga labada Somaliland iyo Yementa Koonfureed waa wax aan caadi ahayn. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa hore u aqoonsatay labada dal. Xoghayaha Arrimaha Dibedda Charles Herter ayaa ku hambalyeeyey Somaliland xornimadeeda 1960-kii, Wasaaradda Arrimaha Dibaddana waxay si rasmi ah u aqoonsatay Koonfurta Yemen 1967kii.

Labada wadanba waxay la galeen midowga jaarkooda. Somaliland waxay ku biirtay gumaystihii Talyaanigu gumaysan jiray oo Soomaaliya ka dhistay, Woqooyiga iyo Koonfurta Yamanna way isku biireen burburkii Midowgii Soofiyeeti ka dib. Labaduba waxay ahaayeen ururo aan faraxsanayn. Kaligii-taliyihii Soomaaliya Siyaad Barre waxa uu olole xasuuq ah ku qaaday beesha Isaaq oo ah beesha ugu badan Somaliland, kaligii-taliye Cali Cabdallah Saalax oo Yemen ka talinayey muddada dheer waxa uu damcay in uu reer Yamanta Koonfureed ka takooro isaga oo doonaya in uu xukunka qabsado.

Maanta Somaliland iyo Koonfurta Yemen labaduba way ka sarreeyaan dawladaha Mareykanku aqoonsan yahay. Soomaaliya waa dalka ugu musuq-maasuqa badan caalamka, waxayna hoy u tahay Islaamiyiinta xagjirka ah oo ay dawladisu danaheeda qaranka iyo kheyraadka dabiiciga ah ku iibisay lacag caddaan ah oo Shiineys ah iyo Turkiga. Somaliland, taa beddelkeeda, waa dal dimuqraadi ah oo xasilloon oo ay xulafo la tahay Taiwan oo dhulkeeda u diidda argagixisada, budhcad-badeedda iyo mukhalasiinta hubka. Iyadoo Xuuthiyiintu ay isku xoojiyeen gacan ku haynta inta badan waqooyiga Yemen, xukunka golaha ku meel gaadhka koonfureed ee koonfurta Yemen ayaa weli ah dawlada kaliya ee shaqaynaysa ee dalka, waana ilaaliyaha gobolka kaliya ee Yemen ee nabdoon, oo ammaan ah.

Waxa jira dhaliilo yar oo ku iman kara aqoonsiga rabitaanka reer Somaliland iyo Yemeniyiinta koonfureed, si toos ah ama ka dib marka beesha caalamku isha ku hayso. Si ka duwan dhaqdhaqaaqyada kale ee gooni-goosadka ah, Somaliland iyo Koonfurta Yemen labaduba waxay qeexeen xuduud uu Mareykanku aqoonsaday markii ay xornimada qaateen. Nabadgelyada ay labada waddan ka heli karaan meel aan degganayn waxay qiimo weyn u yeelanaysaa xorriyadda socdaalka maraakiibta madaxbannaan iyo ka hortagga xoojinta saamaynta Iran ee Yemen iyo saamaynta Shiinaha iyo Turkiga ee Soomaaliya.

Dublamaasiyiinta Mareykanku waxay inta badan tusaale u soo qaataan in ay iska indho tiraan rabitaanka Somaliland iyo Koonfurta Yemen. Waxa la yaab leh, waxay u muuqataa in ay tahay Wasaaradda Arrimaha Dibadda lafteeda oo aan fahmin horudhac.

Ku saabsan Qoraaga: Dr. Michael Rubin

Michael Rubin waa xubin sare oo ka tirsan Machadka Ganacsiga Mareykanka iyo agaasimaha falanqaynta siyaasadda ee Madasha Bariga Dhexe. Sarkaal hore oo ka tirsan Pentagon-ka, Dr. Rubin wuxuu ku noolaa kacaankii Iran, Yemen, iyo Ciraaq ka hor iyo ka dib. Wuxuu sidoo kale wakhti la qaatay Taliban ka hor 9/11. In ka badan toban sano, wuxuu baray casharro ku saabsan Geeska Afrika iyo iskahorimaadyada Bariga Dhexe, dhaqanka, iyo argagixisada si loo geeyo cutubyo ka tirsan ciidamada badda iyo badda ee Mareykanka. Dr. Rubin waa qoraaga, iyo iskuduwaha buugaag dhowr ah oo sahaminaya diblomaasiyadda, taariikhda Iran, dhaqanka Carabta, daraasaadka Kurdiga, iyo siyaasadda Shiicada.