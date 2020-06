WHO oo Siidaysay Tilmaamaha Isticmaalka Maaskarada Kahortagga COVID-19 Kadib Muran Ka Dhashay

By Wararka Maanta

Geneva (Hargeisa Press) – Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa soo saaray tilmaamo ku saabsan adeegsiga maaskarada, iyadoo ka jawaabaysa muran ka yimid waddamada qaar hoggaamiyeyaasha siyaasadeed oo diiday inay xidhaan qalabkan.

Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ka sheegay shir-jaraa’id oo toddobaadle ah cidda xidhan karta maaskaro, qalabka ay tahay in laga sameeyo iyo goorta ay tahay in la xidho.

Tedros wuxuu yidhi “Waxaan jeclaan lahaa inaan si cad u caddeeyo in tilmaanta aan maanta daabacnay ay tahay wax ka cusub wixii aan soo sheegnay bilooyin: Maskarada waa in kaliya loo istcimaalaa qayb ka mid ah istiraatiijiyad ballaadhan oo lagula dagaallamayo COVID-19.

Iyadoo la raacayo isbeddelada caddaynta, ayay WHO waxay ku talineysaa in dawladuhu ay ku dhiirigeliyaan dadweynaha guud ahaan inay xidhaan waji-gashi halka ay ka jirto fiditaan baahsan ama ay adag tahay kala durugsanaanta dadka, sida gaadiidka dadweynaha, dukaamada ama meelaha kale ee xidhan ama deegaannada dadku ku badan yahay.

Tedros wuxuu sheegay in WHO ay kula talisay dadka inay xidhaan maaskaro ka kooban ugu yaraan saddex lakab oo agab kala duwan ah, sida ku cad tilmaamaha, haddii ay xidhaan dharka kala duwan.