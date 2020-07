Somaliland: Shirkadda Telesom Oo 60 Dhalinyarro ah Isku Guurinaysa

By admin

Hargaysa (Hargeisa Press): Shirkadda isgaadhsiinta ee Telesom ayaa shaacisay in ay qabanayaan barnaamij isugu guurinayo 60 dhalinyarro ah oo isugu jira Wiilal iyo gabdho.

Barnaamijkaasi oo magaciisa la yidhahdo ‘Aroos Wacan’ ayay Telesom sheegtay in loogu tallo galay in lagu taageerro dhalinyarrada aan weli guursan ee u baahan ama doonaya in ay guursadaan.

Aroos wadareedkan 30-ka qoys ah ayaa la hirgelinayaa 6 bilood ee sanadkan ka hadhay, kuwaasoo laga bixinayo kharashka arooska.

Iyo sidoo kale in laga bixiyo alaabta guriga iyo in kirrada guriga laga bixiyo muddo lix bilood ah, iyo in biilka qoyska laga bixiyo muddo lix bilood ah.

Sidaasina waxaa shaaciyay agaasimaha horumarinta bulshadda ee shirkadda Telesom C/wahaab Maax, oo maanta warbaahinta ku hadlay xarunta dhexe ee shirkadda telesom ee magaaladda Hargaysa.

Daawo: Agaasime Maax Oo Arrimahaas Faahfaahinaya:

Hargeisa Press.com/Hargaysa Office.