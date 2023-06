Masuuliyiin ka Tirsan Xukuumada Somaliland oo Socdaal ku Tegay Dalka Taiwan

Taipei (HargeisaPress)- Masuuliyiin ka tirsan xukuumada Jamhuuriyadda Somaliland oo socdaal shaqo ku teagy dalka Taiwan, ayaa lagu soo dhoweeyey dalka.

Safiirka JSL ee dalka Taiwan Maxamed Cumar Xaaji Maxamuud ayaa uuga mahadceliyey hay’ada ICDF ee Taiwan tababarada dhinaca Isgaadhsiinta, Caafimaadka, Waxbarashada ay siiso hawlwadeenada Somaliland.

Fariin uu shalay ku baahiyey bartiisa Twitter ayuu Safiir Maxamed ku yidhi,

I am pleased to receive and welcome Suleiman Abdi, Director of Cyber Security, and Ahmed Moussa, Senior Consultant of the Ministry of Information and Communication Technology in @SomalilandinTW.

I would like to thank Taiwan ICDF for the training and the course provided as well… pic.twitter.com/n6gmYZt1D2

— Dr Mohamed Hagi (@AmbMohamedHagi) June 6, 2023