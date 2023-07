Faysal Cali Waraabe oo Mugdi iyo Masiibo Ku Tilmaamay Maalinta-Xornimada Soomaaliya

Hargeysa (Hargeisa Press)- Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Eng, Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa uu ka hadlay sanad guurada 63-aad ee ka soo wareegtay markii gobolada Koonfureed ee Soomaaliya ay xornimada ka qaateen dalka Talayaaniga.

Faysal Cali Waraabe oo qoraal ku baahiyay boggiisa Twitter-ka, ayaa sidoo kale waxaa uu ka hadlay midnimadii lagu khasaaray ee wakhtigaas dhexmartay Somaliland iyo Soomaaliya ee ay shacabka Somaliland dhibaatada kala kulmeen.

Waxaa uu sheegay in Xuska 1-da July ee xornimada Soomaaliya aanay khusayn Somaliland, islamarkaana ay shacabka Somaliland u arkaan maalin mugdi iyo masiibo ah.

“Xuska 1-Luulyo ee gooni-isu-taagga Soomaaliya ayaan khusayn Somaliland oo maanta oo kale 1-da July, shacabka Somaliland waxay u arkaan maalin mugdi iyo masiibo ah. “ ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.

Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa kale oo uu sheegay in midowgii bilaa shuruuda ahaa ee 1960-kii uu ku guul daraystay bilawgii, waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay cafis weydiisato shacabka reer Somaliland.

“Midowgii bilaa shuruuda ahaa ee 1960 kii wuxuu ku guul daraystay bilawgii. Soomaaliya waa in ay cafis weydiisataa reer Somaliland.” ayuu yidhi Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Eng, Faysal Cali Waraabe.

The 1st July celebration of Somalia’s Independence does not concern Somaliland and on this day of 1st July, the people of Somaliland regard it as a gloomy and catastrophic day. The unconditional union in 1960 failed at the onset. Somalia must apologize to Somalilanders.

