Dekeddaha Bariga Afrika oo Tartan Adag Kala Kulmaya Dekedda Berbera

Berbera (Hargeisa Press) – Dekadda Mombasa ee Kenya oo ah tan ugu weyn uguna mashquulka badan gobolka, ayaa tartan adag kala kulmaysa dekedaha Berbera ee Somaliland, Daarasalaam oo Tanzania ah iyo Maputo oo ka tirsan Mozambique, iyadoo dagaalka ganacsiga ee Bariga Afrika “Xeebta Sawaaxiliga” uu sii kululaanayo.

Tanzania, Somaliland iyo Mozambique, ayaa si weyn u maalgashanaya balaadhinta iyo dib-u-habaynta dekedaha hadda jira iyaga oo hirgelinaya tas-hiilaad cusub oo ay ugu tartamayaan sidii ay u noqon lahaayeen marinnada ganacsi ee ugu doorbiday Bariga Afrika.

Dekadda Mombasa ee Kenya, dhanka kale oo ah xarunta ugu weyn uguna mashquulka badan Bariga Afrika, ayaa waxaa ka jira dhaq-dhaqaaq yar oo maal-gashi, dib u dhac, cidhiidhi iyo saameyn maamul xumo, sida ay sheegtay GBS Africa, oo ah shirkad lataliye ah oo fadhigeedu yahay UK, warbixinteeda dekedaha Afrika. 2022.

Maalgelinta lagu horumarinayo kaabayaasha dekedaha meelo kale oo gobolka ah, ayaa kordhinaya firfircoonida iyo kala duwanaanshaha waddooyinka ganacsiga ee Bariga Afrika, laakiin sidoo kale cadaadis saaraya Dekedda Mombasa si ay kor ugu qaaddo dhaqaalaheeda.

“Maamulka soo jireenka ah ee dekedda Mombasa waxaa caqabad ku ah xarumaha kale ee gobolka kuwaas oo soo jiidanaya maalgashi badan oo aan u adkaysan karin dib-u-habaynta, iyada oo gebi ahaanba dekedo cusub oo biyo- qoto dheer ah la dhisayo si loo kala duwanaado ganacsiga gobolka iyo marinnada maraakiibta,” sida laga soo xigtay warbixin.

Xataa Dekadda Lamu ee Kenya ee dhawaan la hawl galiyay, ayaa la saadaalinayaa in ay Mombasa siiso lacagteeda.

“Haddii Mombasa ayna si dhakhso ah u soo jiidan maalgashi cusub, waxay lumin doontaa darajadeeda dekedda Lamu ee Shiinaha ay maamusho iyo xarumaha kale ee gobolka,” ayay tidhi GBS Africa.

Bangiga Adduunka Global Container Port Performance Index (CPPI) 2021, ayaa Dekadda Mombasa ku qiimeeyay booska 293 iyo Daarasalaam booska 362, marka la isku geeyo 370, iyadoo qiimeynta hoose ay la xidhiidho dib u dhac, cidhiidhi iyo maamul xumo.

Dekadda Berbera ee Somaliland waxay ku taal meel u dhow.

Tan iyo sannadkii 2016-kii waxa dekeddu ka faa’iidaystay maalgashi dhan 442 milyan oo dollarka Mareykanka ah, ka dib heshiis ay dowladda Somaliland la gashay shirkadda Imaaraadka Carabta ee DP World.

Marka la dhamaystiro, Dekedda Berbera waxa la filayaa in ay marto ilaa 3 milyan oo unug oo u dhiganta labaatan cagood (TEU) sannadkii, taas oo saddex jibaaraysa awoodda hadda ee miisaanka culus ee gobolka Djibouti, oo awood u leh hal milyan oo TEU sannadkii. Sannadka 2050-ka, waxa Berbera la saadaalinayaa in ay qaadi doonto 18.1 milyan oo tan oo xamuul ah.

Itoobiya waxay ka mid tahay maalgashadayaasha istiraatijiga ah ee dekedda, waxayna ballan-qaadday inay horumariso kaabayaasha dhaqaalaha si ay u dhisto waxa loo yaqaanno Berbera Corridor oo laga dhigo marin-ganacsiyeedka weyn ee gobolka, sidaas darteedna Itoobiya oo dhulka ku xidhan u soo bandhigtay ikhtiyaar ay ku kala beddesho xadhkaha sahayda ee ka fog dekedda Jabuuti ee cidhiidhiga ah. .

Sannadkii 2021, fallaagada Tigreegu waxay carqaladeeyeen khadadkii saadka ee Jabuuti, iyaga oo ku riixay dowladda Itoobiya inay dadajiso horumarinta waddooyinka kale ee ganacsiga – iyada oo dekedaha Berbera iyo Eritrea ee Assab iyo Massawa ay u soo baxeen ikhtiyaarrada ugu sarreeya. Heshiis lala galo Eriteriya ayaanan wali dhaqan gelin. Jabuuti ayaa hadda gacanta ku haysa ilaa 95 boqolkiiba dhammaan ganacsiga soo gala Itoobiya, sida lagu sheegay warbixinta.

“Dekedda Berbera ee dib loo habeeyey waxay hadda siinaysaa beddelka Jabuuti oo ah marin laga galo marinnada ganacsi ee faa’iidada badan leh ee mara marinka Suweys,” ayaa warbixinta qayb ka mid ah lagu yidhi.

Warbixintu waxa ay ku tilmaantay dekedda Somaliland mid wax-ka-beddel ku samaynaysa waddanka Geeska Afrika oo ilaa hadda aan laga aqoonsanayn saaxadda ganacsiga caalamiga ah. Marka la gaadho 2035, warbixintu waxa ay sheegtay in Dekadda Berbera ka shaqaynayso in ay fududayso ganacsiga qiimaheedu u dhigma ku dhawaad 27% GDP-ga Somaliland iyo in ay masuul ka noqoto 75% ganacsiga guud.

Jabuuti iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale maamul-goboleedka kale ee Soomaaliya ee Puntland (oo leh deked ku taal (Boosaaso). waxa kale oo ay la saxeexdeen iskaashi maalgashi oo ka socda Boqortooyada Ingiriiska iyo Imaaraadka Carabta si ay nolol cusub ugu raadsadaan dekedahooda maadaama gobolka uu ka baxayo colaadaha sokeeye.

Marka laga reebo maalgashiga Imaaraadka ee DP World ee dekedda Berbera ee Somaliland, shirkaddu waxay sidoo kale ku xidhan tahay horumarinta dekedda Boosaaso ee Puntland, halka shirkadda Albayrak ee Turkiga ay maalgelinayso dekedda Soomaaliya ee Muqdisho.

Dekadaha Tansaaniya, ayaa sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay qaaday olole xooggan oo ay ku noqonayaan albaabada laga soo galo Uganda, Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Rwanda oo ay dhammaan u adeegi jirtay Dekedda Mombasa, iyada oo la kordhinayo maalgashi iyo hawlgallo cusub.

Sannadkii hore, Tansaaniya waxay bilawday inay kala xaajooto China Merchant Holdings (CMH) si ay u dhisto mashruuca dekedda Bagamoyo oo ku kacaya 10 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, taas oo Tansaaniya furi doonta dekedda ugu weyn ee Bariga Afrika, iyada oo qaada 20 milyan oo TEU ah.

Si kastaba ha ahaatee, mashruuca waxaa ku dhacay dib u dhac ku yimid walaacyada deegaanka, bulshada, iyo maamulka (ESG).

Dhanka kale, Dekedda Daarasalaam ee Tansaaniya, ayaa sidoo kale kor u qaadaysa dhaqaalaheeda, iyada oo si degdeg ah u bixisa ganacsi iyo xalal gaadiid oo kharash ku ool ah si wax looga qabto caqabadaha la midka ah ee wajahaya Dekedda Mombasa.

“In kasta oo ay ka yar tahay Durban iyo Maputo, haddana Daarasalaam waxay si degdeg ah ula qabsanaysaa saamiga suuqa ee Dekedda Mombasa ee ganacsiga iyo ganacsiga Badweynta Hindiya,” ayay GBS ku sheegtay warbixinta.

Dekadda Daarasalaam, oo hadda awood u leh in ay qaado in ka badan 10 milyan oo tan oo xamuul ah sannadkii, ayaa dhawaan yeelan doonta awood sare iyada oo ay ugu wacan tahay barnaamijka ballaadhinta ee socda oo lagu qiyaasay in uu ku kacayo in ka badan 400 milyan oo doolarka Mareykanka ah.

Warbixintu waxa ay sheegtay in waxtarka la kordhiyey ay ugu wacan tahay, Daarasalaam waxa ay si isa soo taraysa u noqonaysaa doorashada ugu sareysa ee dalalka xidhiidhka dhulka la leh sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Malawi, Uganda, Zambia, Rwanda, iyo Zimbabwe.

Dekeddu waxa ay noqonaysaa xarun gobol oo laga dhoofiyo badeecadaha jilicsan, sida shaaha, bunka, tubaakada, saliidaha, cudbiga, sisal, iyo lawska, iyo sidoo kale biraha sida naxaasta ah.

Mozambique gudaheeda, kobaca dhaqaalaha gaaska, ayaa abuuraya baahida cusub ee adeegyada maraakiibta. Natiijo ahaan, shanta dekedood ee Maputo, Beira, Nacala, Quelimane, iyo Pemba, ayaa dhamaantood ku socda balaadhin iyo dayactir.

2021, Maputo, oo ah dekedda ugu weyn dalka, ayaa dhigtay rikoodh cusub oo kobac sare ah oo ah 21 boqolkiiba, iyada oo gacanta ku haysa 22.2 milyan oo tan oo xamuul ah, laga soo bilaabo 18.3 milyan tan 2020. Kororka, ayaa loo tixgaliyay in ay kordhiyeen dhaqdhaqaaqa maalgashadayaasha shisheeye.

“Howlaha dekedda Maputo waxaa maamula si wadajir ah oo guul leh oo u dhexeeya dowladda hoose, iyo shirkadaha Koonfur Afrika iyo Imaaraadka,” ayaa lagu yidhi warbixinta.

Ku lug lahaanshaha DP World ee dekedaha waaweyn ee gobolka, ayaa ah mid si weyn u xididaysan marka ay u soo baxdo kaalin muhiim ah, inkasta oo maalgelinta la qorsheeyay ee meelaha qaar la siyaasadeeyay loona qaabeeyay sidii “la wareegid”.

Hargeisapress Desk