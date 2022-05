Xukuumadda oo Jawaab Kulul Ka Bixisay Mudaharaadyadii Cirro Ku Baaqay

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press) – Wasiirka Wasaarada Arrimaha Guddaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa waxaa uu jawaab kulul ka bixiyay mudaharaadkii uu ku baaqay musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillahi (Cirro).

Wasiir Maxamed Kaahin Axmed, ayaa waxaa uu sheegay in xukuumada Somaliland ay dalka ku hogaaminayso nabadgalyo, isaga oo sidoo kale tilmaamay in nabada Somaliland lagu dhaliyay qori caaradii, taasina ay sababtay in Cirro uu yeesho hami madaxweyne-nimo.

Wasiir Kaahin, ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland, ay nabad ku hogaaminayso shacabka, islamarkaana ay dhalinyarada Somaliland wada walaalo yihiin.

Waxa uu sheegay in xukuumada Somaliland anay shacabka qixin doonin, islamarkaana aanu Cabdiraxmaan Cirro cidna qixin karin.

Madaxda sare ee xisbiga Waddani, ayaa kulan ay la yeesheen qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Hargaysa Jimcihii, kula balamay in ay banaanbaxyo sameeyaan hadii doorashadu dhici waydo 13, November, 2022.