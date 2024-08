Soomaaliya oo sheegtay in Mucaaradka Somaliland kala shaqayso Midnimada Soomaali-weyn

Muqdisho (Hargeisa Press)- Maamulka taagta daran ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in ay rajo wanaagsan ka qabto in Xisbiyada Mucaaradka Somaliland kala shaqeeyaan midnimo dambe oo Somaliland iyo Soomaaliya dhexmarta.

Raysal wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ayaa sheegay in midnimo dhexmarta labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya ay ka xigto doorashada Madaxtooyada ee dhawaan dalka Somaliland ka dhacaysa oo ay ku guulaystaan Xisbiyada Mucaaradku.

“Haddii ay doorasho Somaliland ka dhacdo oo ay madax cusub dadku soo doortaan waxaanu rajaynaynaa in aanu isla jaanqaadi doono oo aanu heli doono Soomaaliya oo mid ah oo walaalo ah” ayuu yidhi Raysal wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.

Hadalka Raysal wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ayaa muujinayaa in Muqdisho diidan tahay in uu dib u soo laabato Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi bedelkiisa ay doorashada ku guulaystaan Xisbiyada Mucaaradka Somaliland oo kala shaqaynaaya midnimadii burburtay sannadkii 1991kii, 18 May.

Hase ahaatee, Shacabka Somaliland, ayaa cadho xogan ka muujiyay hadalka ka soo yeedhay Raysal wasaaraha Soomaaliya, iyagoona madaxda xisbiyada mucaaradka ka dalbaday inay cadeeyaan mowqifkooda.