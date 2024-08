Xisbiga Waddani oo iska fogeeyay hadalkii Raysal Wasaaraha Soomaaliya

Hargeysa (Hargeisa Press)- Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani, ayaa waxaa uu jawaab deg deg ah uu ka bixiyay hadalkii ka soo yeedhay Raysal wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.

Raysal wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ayaa sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan in Xisbiyada Mucaaradka Somaliland kala shaqeeyaan midnimo dambe oo Somaliland iyo Soomaaliya dhexmarta, isagoona sheegay in midnimo dhexmarta labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya ay ka xigto doorashada Madaxtooyada ee dhawaan dalka Somaliland ka dhacaysa oo ay ku guulaystaan Xisbiyada Mucaaradku.

Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka jaawabayay hadalka Raysal wasaaraha Soomaaliya, ayaa hadalka ka soo yeedhay ku tilmaamay mid la doonayay in lagu kala qaybiyo shacabka reer Somaliland.

Xirsi, ayaa sheegay in qaranka Somaliland yahay mid ee aanu ahayn laba, wuxuuna sheegay in ujeeddo kasta oo hadalkaasi xambaarsan yahay ama lagu doonayo in dadka Somaliland lagu qaybiyo uu yahay riyo-maalmeed.

Waxa uu sheegay in mucaarad iyo muxaafadba ay ka siman yihiin qadiyada Somaliland, isla markaana shacabka Somaliland ay ku midaysanyiin qadiyada.

Wuxuu sheegay in Somaliland iyo dadkeedu ay yihiin ul iyo diirkeed, hase yeeshee siyaasadda xisbiga Waddani-na tahay Qaranka Somaliland oo mid ah oo aan laba ahayn.

Hadalka ka soo yeedhay Raysal wasaaraha Soomaaliya, ayaa waxaa cadho xoogan ka muujiyay shacabka Somaliland, iyagoona shacabku codsanayeen in madaxda xisbiga Waddani cadeeyaan inay waxaa ka jira hadalka Raysal wasaaraha Soomaaliya.