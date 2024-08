Reer Soomaaliya dagaal ayey ku tashadeen ee Reer Somaliland-na ha tashadaan

By

Dadka reer Somaliland waxba yaanay la yaabin ficilada ka dhanka ah dalkooda ee ay ku hawlan tahay Soomaaliya, sababtoo ah 27 June 2024 ayaa shir ay yeesheen Golaha Wasiirrada Soomaaliya lagu go’aamiyey in lala dagaallamo Somaliland, waxaana lagu daray liiska waxyaabaha khatarta ku ah amniga qaranka Soomaaliya, waxayna madaxbannaanida Somaliland ku sifeeyeen “aragti gooni-u-goosad ah” oo halis weyn ku ah iyaga.

Haddaba, marka xaaladdu sidaa tahay, waa in reer Somaliland fishaan, una diyaargaroobaan ficil kasta oo lid ku ah jiritaanka qarankooda 34 jirsaday oo ka soo fulaya maamulka Muqdisho.

Maadaama dagaalka Soomaaliya cad yahay, waxa qaranka Somaliland oo isku dhan looga baahan yahay inuu qaaddo tallaabooyin lagaga hortagayo khataraha kaga imanaya Soomaaliya. Sidoo kale, waa in Somaliland qaaddo hawlgallo dheeraad ah oo lagaga midho-dhalinayo ilaalinta qarannimada iyo madaxbanaanida Jamhuuriyadda Somaliland.

Tallaabooyinkaasi waxa ka mid noqon kara;

1. In Dawladda Somaliland (marka aan dawladda leeyahay waa Xukuumadda, Sharci-dejinta ama labada aqal ee baarlamanka, Garsoorka) oo kaashanaysa xisbiyada qaranka, ururrada siyaasadda iyo aqoonyahanka ay qabanqaabiso shirar lagaga arrinsanayo dhibaatooyinka ka soo socda Soomaaliya, laguna qaato qorsheyal iyo go’aanno midaysan oo lagu difaacayo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland.

2. In Somaliland joojiso gebi ahaanba la-macaamilka iyo la-xidhiidhka safiirrada iyo diblomaasiyiinta caalamka u jooga Muqdisho, isla markaana laga mamnuuco inay safarro ku yimaaddaan Somaliland, taas beddelkeedana waa in Somaliland wixii danaheeda khuseeya kala macaamisho safiirrada iyo diblomaasiyiinta fadhiya Nairobi iyo Addis Ababa ama ergayga gaarka ah ee dalalka caalamka ugu magacaaban Gobolka Geeska Afrika.

3. Waa in Somaliland joojiso la macaamilka cid kasta oo magaca Soomaaliya sidata ama dhaqaale summaddiisu magacaasi leeyahay.

Sida muuqata Soomaaliya way tashatay, waxayna ku tashadeen inay midaysan ula dagaallamaan magaca iyo qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland.

Sidaa daaradeed, waxa looga baahan yahay oo waajib ku ah guud reer Somaliland inay u midoobaan ilaalinta iyo difaaca qarankooda, meelna uga soo wada jeestaan cadowgooda Soomaaliya ee cadaawadda u caddaystay.

Waxa qoray suxufi sare Maxamed Cumar Cabdi (Cirro).