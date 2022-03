Michael Rubin: “Mareykanku Ma Aqoonsan Doonaa Somaliland, Inta Lagu Jiro Safarka Madaxweyne Biixi?”

Washington (Hargeisa Press) – Khabiirka Ameerikaanka ah ee Michael Rubin oo inta badan wax ka qora Arrimaha dalalka Geeska Afrika, sida Somaliland, ayaa War-bixin dheer ka qoray safarka Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi iyo weftiga uu hogaaminayaa ay ku joogaan dalka Mareykanka.

Michael Rubin, ayaa war-bixinta dheer ee uu arrintan ka qoray islamarkaana uu ku soo qaatay Nidaamka dimuqraadiyadeed ee Somalilad, wuxuuna Ciwaan uga dhigay “Mareykanku ma aqoonsan doonaa Somaliland inta lagu jiro safarka Madaxweyene Biixi”

War-bixinta dheer oo uu Michael Rubin ku baahiyey Bog uu Internet-ka ku leeyahay, ayuu ku sheegay in Booqashada Madaxweynaha Somaliland ee Mareykanka uu diiradda saarayo ictiraafraadinta aqoonsiga Somaliland.

War-bixinta Michael Rubin oo ay soo turjuntay Hargeisapress, ayaa waxaa ay u dhignayd sidan:-

“Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo socdaal ku jooga magaalada Washington ee dalka Mareykanka, Booqashadiisa oo ah tii ugu horreysay ee uu ku tago Madaxweyne Somaliland ah – wuxuu diiradda saarayaa ictiraafraadinta dowladda aan la aqoonsan.

Ma jiro waddan maanta si rasmi ah u aqoonsan Somaliland, inkasta oo qaddiyaddiisa gooni-isu-taagga ahi tahay mid xooggan. Maxmiyad hore oo Ingiriis ah, waxay leedahay xuduud caalami ah oo la aqoonsan yahay oo la dejiyay in ka badan qarni ka hor. Sannadkii 1960-kii, waxa ay si kooban u hanatay madax-bannaani- dhammaan shantii xubnood ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa wakhtigaas aqoonsaday.

Si kastaba ha ahaatee, shan maalmood ka dib, hoggaankeedu wuxuu doortay inuu ku biiro midowgii Talyaaniga ee Somaliland si uu u sameeyo wixii noqday Soomaaliya. Waxa uu ahaa guur aan lagu farxin, oo isu rogay dil markii kaligii taliyihii Siyaad Barre bilaabay ololihii xasuuqa ee ka dhanka ahaa Reer Somaliland waanay la dagaalameen, 1991kii, markii ay Soomaaliya inteeda kale burburtay, Siyaad Barrena u qaxay, waxay ku dhawaaqeen madaxbannaanidooda.

Somaliland waxa ay isku maamulaysay si dimuqraadi ah ilaa iyo hadda oo inta badan waxa ay ku taagan tahay nabad.

Iyadoo weerarrada argagixsada ay yihiin kuwo toddobaad walba Muqdisho ka dhaca, haddana weerarkii ugu dambeeyay ee argagixisanimo ee Somaliland waxa uu ahaa ku dhawaad 15 sano ka hor.

Somaliland waa nabad: Reer galbeedku ammaan la’aan bay ku socdaan, wayna wadaan; dambigu waa wax aan jirin. Dad badan oo Soomaali ah oo aan waxba ka qarsoonayn ayaa ku hammiya inay dib u midoobaan Soomaaliya, balse Somaliland ayaa hadda ka go’day Soomaaliya inteeda kale muddo ka badan sidii ay ahaan jirtay.

Biixi, ayaa safarkiisa ku bilaabay khudbad uu ka jeediyay xarunta Heritage Foundation. Madaxa hay’adda cilmi-baadhista ee Kevin Roberts ayaa si badheedh ah ugu baaqay in Somaliland la ictiraafo, isagoo khudbadiisii hordhaca ah ka hadlay, waxaanu Biixi hadalkiisa daba dhigay mid khuseeya Somaliland.

Biixi waxa kale oo uu la kulmay Molly Phee, oo ah kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan Afrika, oo biyo qabow ku shubay hammigiisa qoraal uu ku soo qoray bartiisa twitter-ka, waxaanu ku yidhi, “Waxaan ku soo dhawaynay fursada aan maanta kula kulmo, waxaanan ka wadahadalnay xoojinta xidhiidhka uu Mareykanku la leeyahay Somaliland iyada oo la raacayo qaab-dhismeedka Soomaaliya kelida ah. siyaasadda.” Hadaladeedu waa kuwo kulul, laakiin Somaliland iyo dadka reer Somaliland ee ictiraafka u hanqal taagaya midkoodna maaha inay u fasirtaan inay muujinayso in siyaasadda Mareykanka ee gobolka aanay waxba iska beddeli doonin.

Tixgeli Kurdiyiinta: Waxaan bilaabay in aan ka shaqeeyo arrimaha Kurdida 1999-kii aniga oo ku meel gaar ah ku haya xarun yar oo Washington ah. Barham Salih, maanta madaxweynaha Ciraaq, wuxuu ahaa wakhtigaas wakiilka Midowga Patriotic Kurdistan, wuxuuna xafiis yar ku lahaa Capitol Hill. Barham—sida Wakiilka Somaliland Bashir Goth—waxa uu ahaa indheer garad iyo shakhsiyad cajiib ah oo si dhab ah u “helay” Washington.

Waxa uu aqoonsaday badi siyaasad-dejiyeyaasha Mareykanku in ay wax yar u danaynayeen siyaasadda gudaha ee Kurdiyiinta, sidaas awgeedna waxa uu diiradda saaray arrimaha waaweyn ee caddaaladda, xorriyadda, iyo dimuqraadiyadda. Intuu saaxiib la noqday shaqaalaha Congress-ka, saraakiisha miiska Waaxda Arrimaha Dibedda, saxafiyiinta iyo mufakiriinta, wuxuu ku dhibtooday, inuu kulamo heersare ah ka helo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ama Aqalka Cad. Markii 20 sano ka hor, hogaamiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Kurdistan Masoud Barzani iyo Nechirvan oo uu adeer u yahay ay booqdeen Washington, Masoud wuxuu ku tuuray xanaaq yar markii Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dulles Airport labadaba ay u galiyeen ammaan caadi ah oo ay u diideen inay ula dhaqmaan sidii VIP-da. Maanta, saraakiil sarsare oo Mareykan ah ayaa ku booqday dhismaha qasrigiisa.

Booqashadaydii ugu horeysay ee Kurdistan Ciraaq waxay ahayd Sebtembar 2000, markaasoo aan ku biiray kulliyadda Jaamacadda Sulaimani. Wakhtigaas, waxaan ka mid ahaa saddex qof oo aan Kurdish ahayn oo Mareykan ah oo ku nool gobolka. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay ahayd mid aan is-hortaagi karin, inkastoo caqli-galnimada istiraatiijiyadeed ee xidhiidhka dhow ee Kurdiyiinta. Markii aan iska diiwaan geliyay safaaradda Mareykanka ee Ankara ka hor inta aanan u gudbin Kurdistan Ciraaq, diblumaasi is-hoosaysiin ah ayaa i bartay sida ay u aragto in Mareykanku uu igu dacweyn karo jebinta cunaqabateynta Mareykanka ee Ciraaq.

Waxaan la hadlay qareeno waxaanan fahmay nuxurka, Sababtoo ah Kurdiyiintu ma ayna shaabadeynin baasaboorkeyga, mana aanan ku bixinin doolarka Mareykanka Ciraaq, ma jebin cunaqabateynta). Saddex sano gudahood, xaaladuhu way isbeddeli doonaan oo Mareykanku wuxuu ku bixin doonaa balaayiin doolar gobolka.

Macno ma laha In mareykanku maanta aqoonsado hal Soomaali ah wax qarsoon maaha. In kaaliyaha xoghaye oo aan ahayn sarkaal miiska iyo ku-xigeen la kulmay Biixi, hase-yeeshee, waxay muujinaysaa muhiimadda uu Mareykanku hadda u hayo Somaliland. Sidoo kale siyaasad “Hal Soomaali ah” ma diidayso xidhiidhka. Mareykanku, tusaale ahaan, waxa uu leeyahay siyaasad “Hal Shiine ah” laakiin waxa uu weli safaarad been abuur ah ku leeyahay Taiwan. Sidoo kale, ballanqaadka Mareykanka ee midnimada Ciraaq kama joojinayo Qunsuliyadda Mareykanka ee Erbil inay u shaqeyso sidii safaarad dhab ah.

Waxa ay Biixi, Wasiirka Arrimaha Dibadda Essa Kayd, iyo Bashir Goth ay fahmeen balse ma laga yaabaa in madaxda Soomaalida ee Muqdisho ku sugan iyo trollska ay ku bixiyaan lacagaha mucaawinada ah ee la shubo ma aha in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay fuliso siyaasad, balse ma aha mid xeeladeysan. Halkan, Congress-ka ayaa muhiim ah. Guusha dhabta ah ee booqashada Biixi waxa laga yaabaa inay tahay dareenka Congress-ka ee safarkiisu ka dhashay.

Waxaa uu Somaliland khariiradda u saaray dhawr iyo toban xildhibaan oo qaar badan oo ka mid ah uu la kulmi doono safarkiisa hadda. Muhiimad ahaan, waxa uu ka helay saaxiibo ku filan dhammaan dhinacyada siyaasadda, oo ah arrin naadir ah maanta Washington. Dacwadda uu Somaliland u soo bandhigi karaa waa caddahay.

Soomaaliya sidaan oo kale uma laha Buurta, Pentagon-ka iyo Aqalka Cad. Si kasta oo ay Muqdisho u kharash garayso dadka u ololeeya, ma qarin karaan xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta Soomaaliya maanta, mana sheegi karaan sababta ay Somaliland u qaban karto doorashooyin hal qof iyo hal cod ah oo soo noqnoqday oo ay ka helaan qayb yar oo ka mid ah dhaqaalaha ay siyaasiyiinta Muqdisho dalbadaan balse aanay waligood ku guulaysan.

Halkaa faa’iido kale ayay Somaliland ugu jirtaa. Labaatan sano ka hor, Kurdiyiintu lacag ma haysan. Inta yar ee dakhligoodu yahay, sida Somaliland oo kale, waxay ka heli jireen kastamka iyo cashuuraha.

Wakhtigaas, Kurdiyiintu waligood uma baahna inay bixiyaan saaxiibadood sababtoo ah caddaaladda qadiyaddooda ayaa iska iibisay. Turkiga iyo taliskii Saddam Hussein labaduba waxay dhaleeceeyeen hamiga Kurdiyiinta waxayna ku eedeeyeen saaxiibada Kurdiyiinta inay yihiin kuwa la wareegay.

Si kastaba ha ahaatee, waxa aanay Turki iyo Baathists midkoodna xaqiiqsan, si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd in Washington ay u fasiratay eedeymahan sida saadaal, oo ka tarjumaysa musuqmaasuqa Ankara iyo Baghdad. Maanta, isla qaab la mid ah ayaa lagu ciyaarayaa marka la eego siyaasiyiinta Soomaalida iyo gabood falada iyo Af-lagaadada ayaa si liidata uga muuqda Muqdisho, laakiin wax siyaasad-dejiyayaal ah oo Mareykan ah kuma dhex jiraan.

Mareykanku ma aqoonsan doonaa Somaliland inta lagu jiro safarka Biixi? Maya, laakiin waxa isa soo taraya siyaasad-dejiyeyaasha aqoonsiga Somaliland mudnaanteeda iyo caddaaladda qadiyaddeeda. Labo lataliye oo hore uga tirsanaan jiray amniga qaranka ayaa muujiyay taageerada ay gobolka u hayaan, sidoo kale saddex kaaliyayaal hore oo xoghaye u ahaa.

Qaar ka mid ah saraakiishii hore ayaa fulaynimo ku ah in ayna arrinta dabada ka riixin inta ay talada hayaan, saameyntoodana ay tahay mid ay ku waaniyaan ciddii raacda. Sidoo kale, masiibadii siyaasaddii Muqdisho xuddun u ahayd ee uu hindisay danjirihii hore ee Mareykanka Donald Yamamoto ayaa laga yaabaa in ay daaha ka qaadayso: Dalacsiinta Yamamoto ee Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxa laga yaabaa in ay tahay waxa ugu wanagsan ee ku dhici kara xidhiidhka Washington iyo Hargeysa waayo waxa ay muujiyeen fashilka beddelka. Runtii, bil ka dib markii Yamamoto iscasilay, wefdi ka socday Waaxda Difaaca ayaa si deggan u booqday Berbera oo ay si weyn u qiimeeyeen wixii ay arkeen.

Booqashada Madaxweyne Muuse Biixi waa horumar istiraatiiji ah. Siyaasadda Mareykanku way gaabis tahay in la beddelo, laakiin way beddeli doontaa. Kaliya weydii madaxweynaha Ciraaq Barham Salih ama madaxweynaha Kurdiyiinta Ciraaq Nechirvan Barzani wax ku saabsan sida degdegga ah ee isbeddelku u iman karo ka dib sannado badan oo Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanku odhan jirtay maya. Biixi ayaa gogosha u dhigaya In la aqoonsado madax-banaanida Somaliland waa lama huraan”.