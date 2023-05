Madaxweyne Biixi oo Lagu Eedeeyay Inuu Somaliland U Horseeday Dibu-Dhac

Waddani, ayaa Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ku eedeeyay in uu Somaliland u horseeday dib u dhac.

Xoghayaha Cadaalada ee Xisbiga Waddani Yoonis Axmed Yoonis, oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in mudada 30 ka sanno ka badan ee ay Somaliland jirtay aan la gaadhin horumar u dhigma.

“32 sannadood hagrasho iyo hoggaan xumo ayaa dhacday, oo dadka reer Somaliland hoggaamiyayaashoodii soo maray iyada oo aan la dhaliilayn halkii la doonayay wali may gaadhsiin, ha ugu darnaado hoggaamiyaha maanta jooga” ayuu yidhi Xoghayaha Cadaalada ee Xisbiga Waddani.

Waxaa uu sheegay in lixda sanno ee uu Madaxweyne Biixi talinayay uu Somaliland u horseeday dib u dhac.

“Wuxuu yimid dalka oo mida wadajira oo lixda gobolba ay Somaliland gacanta ku hayso, gacantiisa ayuu ka saaray waana qorshe xumadiisa”.

Sidoo kale, waxaa uu Madaxweynaha ku eedeeyay in uu umada ku dhaqay qabyaalad, eex, kalaqaybin iyo kalidiitalisnimo, ku xad gudub sharci iyo ku tumasho xuquuq aadame.

“Dad shacab ah oo 24 qof gaadhaya oo mudoharaad salmi ah samaynayay ayaa gacantiisa ku maqan, oo uu ku dilay Hargaysa, Burco, Ceerigaabo iyo Laascaanood” ayuu yidhi Xoghaye Yoonis.

Xoghayaha, ayaa waxaa uu sheegay in uu Madaxweynaha Somaliland ka leexday tubtii doorashada, taasi oo muujinaysa macangagnimo iyo in uu rabo in uu umada isku dhufto oo uu nabadgalyada waxyeeleeyo.