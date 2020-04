Hoos U Dhac 9% Ah Oo Ku Yimid Dakhligii Iyo Xukuumadda Oo Lacag Ka Badan Boqol Milyan Oo Dollar Dunida Weydiisatay

By shiine Elmi

Hargeisa (HargeisaPress)- Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in saddexdii bilood ee sannadkan u horeeyay ee January—March uu dakhliga dawladda Somaliland hoos u dhacay qiyaastii 9%, ka dib markii uu xanuunka Covid_19 saamayn ku yeeshay dhaqaalihii iyo ganacsiga adduunka.

Qoraal ay wasaaradda maaliyadda Somaliland diyaarisay bishan April oo u muuqda mid ay beesha caalamka u dirayso si looga taageero cawaaqib xumada dhaqaale ee uu Somaliland gaadhsiinayo xanuunkani, oo aan saxaafadda loogu tallo gelin balse uu Wargeyska Geeska Afrika helay, waxay wasaaradu ku sheegtay in dhaqaalaha iyo dakhliga Somaliland uu ku xidhanyahay hadba sida uu yahay dhaqaalaha adduunka oo uu wakhtigan gilgilay Covid_19, waxaanay sheegtay in Somaliland oo aan helin taageero miisaaniyadeeda lagu kabayo iyo weliba daynta ay dunidu siiso dalalka soo koraya ay u baahantahay lacag ka badan 110 milyan oo dollar oo qayb ka mid ah lagu kabi doono miisaaniaydda. “Saddexddii bilood ee u horeeyay ee sanadka (January –March), dakhiliga ka soo xarooda kastamadu wuxuu hoos u dhacay 9%.” Ayay tidhi xukuumadda Somaliland.

Waxaanay intaas raacisay “Waxaanu rumaysanahay in dhibaatadu ugu badani dhici doonto qaybta labaad ee sannadka (April ilaa June), , waxaanu qiyaasaynaa hoos u dhac ah 30% dakhiliga.”

Wasaaradda maaliyadda Somaliland waxay sheegtay in bilaha dhexe ee sannadkan ay rajo ku qabto in Somaliland ka soo kaban doonto dhaawaca ka soo gaadhay hoos u dhaca dakhiliga “Waxase aanu rajaynaynaa inuu soo kaban doono saddexda bilood ee dhexe ee sannadka oo uu khasaaruhu hoos ugu dhici doono 20%” ayay tidhi wasaaradu, waxaanay intaas ku dartay in miisaaniyada dawladda ee saddexda bilood ee sannadka u dambeeya aanu hoos u dhaceedu ka badan doonin 10%.

Xukuumadu waxay sheegtay in ka hor intii aanu xanuunka Covid_19 dilaacin ay xukuumad ahaan aaminsanayd in dhaqaalaha dalku uu kor u kici doono qiyaastii 2% oo ahayd cabiraad lagu saleeyay miisaaniyadda 2020 “Laakiin hadda waxaanu rumaysanahay inuu hoos u dhici doono ugu yaraan 5%.”

Xukuumadda Somaliland waxay dunida ka dalbatay lacag dhan $ 110,805,000 (Boqol iyo toban milyan,siddeed boqol iyo shan kun oo dollar), si wax loogaga qabto cawaaqib xumada uu Somaliland gaadhsiiyay Covid_19. Lacagtan qaybo ka mid ah oo dhan $ 36600000 (36 milyan iyo lix boqol oo kun oo dollar), waxa lagu kabi doonaa hoos u dhaca miisaaniyadda, halka 54 milyan oo dollarna loogu tallo galay in lagu caawiyo qoysaska uu xanuunku saameeyay.

Wasaaradda maaliyadu waxay warqadeeda ku soo koobtay, “Waxa aynu haysanaa wax aynu kala doorano oo ah ‘inaynu ficil samayno’ ama inaynaan ficil samayn, labada markaad eegto waxa inagu qaaliya [waxa wax badani inagu kacaysa’ ‘inaynaan ficil samaynin.”

Hargeisa Press.com/Hargaysa Office.