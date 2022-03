“Diinteenu haweenka xuquuqo badan ayay siisay markaad ka gudubtaan”…

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Wasiir ku-xigeenka wasaaradda Cadaaladda Somaliland Mahdi Cismaan Buuri, ayaa sheegay in diinta islaamku ay haweenka siisay xuquuqo aad u fara badan oo aanay meel kale ka helaynin.

Waxaanu tilmaamay in marka aynu ka gudubno xadkii ay diinta islaamku siisay haweenka in ay ku dhacaysaan duruufo fara badan oo kala duwan.

Mahdi Cismaan Buuri, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay munaasibad lagu xusayay maalinta haweenka adduunka oo maanta lagu qabtay magaaladda Hargaysa.

DAAWO: Hadalka Mahdi Cismaan Buuri:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.