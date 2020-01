Xoog iyo Caadifad Shaqayn Mayso ee waa in la Helo Sharci Lagu Ciqaabo Dadka Somaliland ee u Goosta Soomaaliya Faalo: Maxamed (Cirro)

Dalkii Maxmiyadda ahaa ee 26kii Juun 1960kii gobonnimadiisa ka qaatay Boqortooyadii Midowday ee Ingiriiska iyo Woqooyiga Ayrland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), lana odhan jiray Maxmiyadda Somaliland, kuna biiray Soomaaliya 1dii July l960-kii, si ay u wada curiyaan Jamhuuriyadda Soomaaliya [Somali Republic] ee kula soo noqday goonni-isu-taagiisa Go’aankii Shirkii Beelaha Somaliland ee Burco 27kii April ilaa 15 May l99l-kii, waxa uu halkan ku noqonayaa sida waafaqsan Dastuurkan dal madaxbannaan oo leh xaqa iyo karaamada Qarannimadusa, kuna magacaaban “Jamhuuriyadda Somaliland”.