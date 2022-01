“Xeebta Batalaale waxaa yaala boqol kun oo tan oo Qashin ah”…

By admin

Hargaysa (HP): Xildhibaan Mabduux, oo ka tirsan golaha Guurtidda Somaliland ayaa sheegay in xeebta Batalaale ee magaaladda Berbera uu buux dhaafiyay Qashin aad u fara badan oo boqolaal kun oo tan ah.

Waxaanu xildhibaan Mabduux, nasiib darro ku tilmaamay in xeebta Batalaale oo ka mid ah meelaha dalxiiska iyo dabaasha loo taggo in Qashin sidaas u fara badan uu yaallo.

Xildhibaan Mabduux, waxa uu sidan ka sheegay doodiisii uu ka jeediyay fadhigii maanta ee golaha Guurtidda Somaliland.

HALKAN KA DAAAWO: Dooddii Xildhibaan Mabduux:



