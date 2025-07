Trump oo kor u qaaday saamiga dagaalka ganacsi ee caalamiga ah

Washington (Hargeisa Press)- Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa kor u qaaday saamiga dagaalka ganacsi ee caalamiga ah Salaasadii, isagoo ku dhawaaqay qorshe uu ku soo rogayo 50 boqolkiiba dhammaan naxaasta la soo dejiyo iyada oo 20 boqolkiiba la saarayo badeecadaha dawooyinka isla markiiba, oo ay ku xigto kor u kaca hal sano gudahood.

Isagoo la hadlayay CNBC wax yar ka dib shirkii Golaha Wasiirada, Xoghayaha Ganacsiga Howard Lutnick, ayaa sheegay in baadhitaankii waaxdiisa ee soo dejinta naxaasta uu soo gabagabeeyay iyo in uu filayo in canshuurta “ay u badan tahay in la dhigo dhammaadka July – ilaa August 1”.

“Fikradda ayaa ah in la keeno guriga naxaasta, keeno wax soo saarka naxaasta guriga, keeno awoodda lagu sameeyo naxaasta, taas oo fure u ah qaybta warshadaha, dib ugu noqoshada Mareykanka,” Lutnick ayaa raaciyay.

Trump waxa kale oo uu tilmaamay in uu ku soo rogi doono tacriif dhan boqolkiiba 200 dawooyinka dibadda lagu sameeyo muddo sannad gudihii ah. “Waxaan dadka siin doonnaa qiyaastii sannad iyo badh inay soo galaan, markaas ka dib waxaa la saarayaa canshuur haddii ay tahay inay dalka ku soo galaan dawooyinka heer aad u sarreeya, sida boqolkiiba 200,” ayuu yidhi.

Ugu dambeyntii, waxa uu ka digay in ayna jiri doonin “wax kordhin” 1da August ee kama dambaysta ah marka “is-dhaafsiga” tacriifadaha dalka ay bilaabmaan, taas oo dib u dhigtay laga bilaabo July 9.

Tariifyada qaybaha Trump ee naxaasta iyo dawooyinka – kuwaas oo markii hore laga reebay tacriifooyinkiisa “Maalinta Xorriyadda”ย ee Abriil 2 – waxay ka duwan yihiin canshuuraha dalka oo dhan. Qiimaha cusub ee boqolkiiba 50 ee naxaasta ayaa u dhigma canshuuraha dhawaan lagu soo rogay birta iyo aluminiumka.

Intee in le’eg ayuu Mareykanku ugu tiirsan yahay soo dejinta naxaasta iyo yaa dhaawici doona canshuuraha?

Mareykanku waxa uu aad u soo saaraa wax ka yar kala badh naxaasta la safeeyey ee uu isticmaalo sannad kasta.

In ka badan saddex-meelood laba meelood oo naxaasta Mareykanka ah, ayaa laga qodo Arizona, halkaas oo horumarinta miinada ee cusub dib loo dhigay in ka badan toban sano sababtoo ah walaac deegaanka.

In kasta oo Trump uu si joogto ah u qaabeeyay tacriifooyinkiisa birahaย si uu uga hortago awoodda Shiinaha ee suuqa caalamiga ah, Mareykanka, dhab ahaantii, wuxuu ka soo dejiyaa inta badan naxaasta la safeeyey ee Ameerika.

Chile waxay bixisay 65 boqolkiiba soo dejinta naxaasta la safeeyey ee Ameerika 2023, oo ay ku xigto Kanada 17 boqolkiiba iyo Peru 6 boqolkiiba, sida laga soo xigtay Sahanka Juquraafi ee Mareykanka (USGS).

Maximo Pacheco, oo ah guddoomiyaha shirkadda ay dawladu maamusho ee Chile Codelcom soo saaraha naxaasta, ayaa yidhi: “Waa inaan aragnaa in tani ay khuseyso dhammaan dalalka ama qaar keliya,” iyadoo laga jawaabayo tallaabada Trump.

Intee in le’eg ayuu Mareykanku ugu tiirsan yahay soo dejinta dawooyinka, yaase wax yeeli doona tacriifadaha?

Warshadaha dawooyinka ee Mareykanku waxay sidoo kale aad ugu tiirsan yihiin soo dejinta.

Dhab ahaantii, ku dhawaad โ€‹โ€‹kala badh qiimaha maaddooyinka dawooyinka firfircoon (APIs) ee suuqyada Mareykanka ayaa laga keenay dibadda sanadkii 2021.

Hindiya waxay siisaa boqolkiiba 18 API-yada Ameerika; Shiinaha, 13 boqolkiiba; inta soo hadhayna waxay inta badan ka yimaadaan Midowga Yurub.

Isla mar ahaantaana, qiyaastii 40 boqolkiiba dawooyinka diyaar u ah in lagu isticmaalo gudaha Mareykanka waxaa lagu soo saaraa dibadda (iyada oo Hindiya ay maamusho, saddex-meelood meel wadarta guud). Waddamada kale, oo ay ku jiraan Australia iyo Ireland, ayaa sidoo kale ku tiirsan suuqa Mareykanka ee dhoofintooda dawooyinka.

Waddamada ku tiirsan suuqa Mareykanka dawooyinka ay u dhoofiyaan ayaa laga yaabaa inay walwalaan.

Tusaale ahaan, Mareykanku waxa uu 38% ka yahay shixnadaha dawooyinka ee dibadda ee Australia.

Dhawaaqa Trump ka dib, Khasnajiga Australia Jim Chalmers ayaa u sheegay Hay’adda Warbaahinta Australia in: “Kuwani waxay si cad u khuseeyaan horumarka.

“Warshadeenna dawooyinku si aad ah ayey u soo shaac baxeen suuqyada Mareykanka, waana sababta aan u raadineyno – si degdeg ah – faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxa lagu dhawaaqay,” Chalmers ayaa yidhi.

Sidee buu Mareykanku ula barbar dhigaya Shiinaha xagga naxaasta iyo dawooyinka?

In kasta oo Mareykanku yahay macaamiisha labaad ee ugu weyn ee naxaasta adduunka, inta badan macdan qodayaasheeda ayaa ka shaqeeya naxaasta Shiinaha iyo qaybaha kale ee Aasiya, halkaas oo kharashyadu ka jaban yihiin.

Shiinuhu waa macaamiisha ugu weyn adduunka ee naxaasta – saamigeeda dalabka naxaasta adduunka ayaa ka badan boqolkiiba 50. Laakin, si ka duwan kan Mareykanka, inta badan naxaasta waxaa farsameeya shirkado maxalli ah.

Inta badan 23.4 milyan oo tan oo ah naxaasta laga keeno Shiinaha ayaa sidoo kale ka yimaada Chile, Peru iyo Mexico.

Dhanka kale, meelaha ugu badan ee loo dhoofiyo wax soo saarka naxaasta ee Shiinaha waa Thailand, Vietnam iyo South Korea.

Marka la eego awoodda wax soo saarka naxaasta, qaybta dhalaalidda naxaasta ee Shiinaha – taas oo ku lug leh soo saarista birta cas ee macdanta iyada oo lagu kululeynayo heerkul sare – waxay ka dhigtaa dhammaan kuwa kale, oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka.

Shiinuhu waxa uu lahaa daraasiin naxaas ah oo shaqaynayey 2024. Dhanka kale, Mareykanku waxa uu leeyahay laba maar oo aasaasi ah oo keliya, marka loo eego USGS.

Marka la barbar dhigo Shiinaha, qaybta naxaasta ee Mareykanku waxay sidoo kale la dagaallantaa kharashyada tamarta marka la barbardhigo, awood dhalaalid oo yar iyo taageerada dawladda oo yar.

Shirkadaha Shiinaha, sidoo kale, inta badan, waxay leeyihiin miinooyin iyaga u gaar ah, kuwa wax dhalaaliyaha ah iyo qaybaha isku-dhafka, yaraynta kharashka wax kala iibsiga iyo hagaajinta saadka.

Daawooyinka

Maraykanku waxa uu hoy u yahay wershadaha dawooyinka ee ugu weyn adduunka qiimaha wax soo saarka (ie, wadarta qiimaha lacageed ee alaabta dawooyinka la soo saaro), oo ku dhawaad โ€‹โ€‹$602bn sanadka 2023, aad uga horreeya Shiinaha iyo Jarmalka.

Iyada oo ay taasi jirto, waxa ay wali u baahneyd in ay soo dhoofiso $212bnย oo dawooyin ah 2024. Gaar ahaan, Mareykanku waxa uu aad ugu tiirsan yahay soo dejinta API ee Hindiya iyo Shiinaha, sidaa awgeed tacriifadaha Trump waxa loo arki karaa in ay tahay dadaal lagu kobcinayo wax soo saarka API-ga gudaha.

Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dhaqaaleyahannada ayaa ka digay in tacriifadaha sare ee API-yada ay dhaawici doonaan bukaanada Mareykanka ee qaabka kharashka daawada sare.

Intaa waxaa dheer, dhisidda tas-hiilaadka wax soo saarka cusub si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha waxay qaadan kartaa sanado badan. Khubarada wershadaha ayaa ka digaya in kaabeyaasha dhaqaalaha ee waddanku aanay hadda u qalabayn in ay maamulaan warshadaha API-ga cusub.

“Waxaa jira in ka badan 400 oo ah maaddooyinka muhiimka ah ama API-yada kuwaas oo u baahan in la soo saaro si si buuxda loo isku daro, Mareykankuna ma laha ilo shaqaale ah tan iyo markii farmasiyaha weyn uu ka tagay API wax soo saarka 20 sano ka hor [si loo gaadho kharashaadka wax soo saarka hoose],” Stanley Chao, oo ah agaasimaha maamulka ee All In Consulting, ayaa u sheegayย website-ka BioSpace.

Sidee ayay suuqyadu uga jawaabeen ogeysiisyada tacriifada cusub?

Dib u habeynta tamarta iyo nidaamyada gaadiidka si ay ugu shaqeeyaan tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay u baahan doontaa naxaas sifaysan oo ka badan shirkadaha Mareykanka ee soo saara ay hadda keeni karaan.

Birtu waxay muhiim u tahay soo saarida baabuurta korontada, qalabka milateriga, korantada iyo alaabooyin badan oo macaamiisha ah. Hanjabaadda Trump ee tacriifadaha sare ayaa laga yaabaa, sidaa darteed, carqaladayn socodka saadka.

Sababtan awgeed, qandaraasyada mustaqbalka naxaasta – cabbirka caadiga ah ee qiimaha birta – ayaa ka booday in ka badan 12 boqolkiiba rikoodh sare ka dib markii Trump uu ku dhawaaqay tacriifada la qorsheeyay.

Tilmaanta S&P 500 ee daroogada ayaa hoos u dhacday waxyar ka dib faallooyinka Trump, halka saamiyada Eli Lilly, Merck iyo Pfizer ay sidoo kale hoos u dhaceen iyada oo laga baqayo suurtagalnimada iibka.

Laakiin falcelinta guud ee suuqa dhaqaalaha ee muuqaalka isbeddelka tariifada Trump, ayaa ilaa hadda ah mid degan – si ka duwan fowdadiiย lagu soo dhaweeyay ku dhawaaqistiisa tacriifada “Maalinta Xorriyadda” horraantii Abriil.

Kani ma tusaale kale oo TACO ah?

Suuqyada maaliyadeed ee caalamiga ah waxa ay noqonayaan kuwo aan “naq-gelin” dhaqdhaqaaqyada canshuuraha ee Trump, ayuu yidhi madaxa fulinta ee kooxda CGS International Securities Group, Carol Fong.

Iyadoo ka hadlaysa guddi ka socda shirka Reuters ee Asia soo socda ee Singapore Arbacadii, waxay sheegtay in maalgashadayaasha ayna hadda si adag uga falcelin isbeddelada tacriifadaha iyo ogeysiisyada.

“Eeg wixii dhacay labadii maalmood ee la soo dhaafay markii tariifku [xilliga kama dambaysta ah] uu dhacay, suuqu si xun ugamuu falcelinin, waxaanan u malaynayaa in suuqa laftiisa uu yara daciifay,” ayuu yidhi Fong.

Runtii, maal-galiyayaasha ayaa magac u sameeyay siyaasadda madaxweynaha. Waxa loo yaqaan aragtida Taco: “Trump had iyo jeer digaagga.”

Washington, sidaa darteed aragtidu waxay socotaa, ma laha dulqaad sare oo cadaadis dhaqaale waxayna si degdeg ah u noqon doontaa inay dib u dhigto marka canshuuruhu ay keenaan xanuunka.

Ilaalada suuqa, ayaa hadda eegi doona naxaasta iyo dawooyinka si ay u eegaan in Trump uu isticmaalo buuggiisa ciyaaraha ee uu yaqaan bilaha soo socda.

Xigasho:ย Aljazeera News English