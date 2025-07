Madaxweynaha Somaliland Muxuu kala hadlay Agaasimeyaasha Wasaaradaha iyo Hay’adaha Qaranka?

Hargeysa (Hargeisa Press)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa maanta kulan xog-warran iyo dar-dargelin shaqo ah la yeeshay Agaasimeyaasha Guud ee Wasaaradaha iyo Hay’adaha Madaxa bannaan ee Qaranka Somaliland.

Kulankan oo saddex-biloodle ah, waxa diiradda lagu saaray hab-sami-u-socodka hawlaha ay Agaasimeyaasha Guud uga masuulka yihiin Qaranka xag shaqo, xag shaqaale, xag adeeg-bixin iyo xagga ilaalinta saacadaha shaqadaba.

Madaxweynuhu waxa uu kulanka hoosta ka xarriiqay in ay lagama maarmaan tahay in ay Wasaarad iyo Hay’ad kastaba si dhab ah u dul is taagto waxa muddadaa u Qabsoomay, waxa ka qabyoobay, waxa u Qorshaysan iyo arrimaha u baahan in wax lagala Qabto.

Sida oo kale, Madaxweynuhu waxa uu Agaasimeyaasha Guud ee Hay’adaha Qaranka u sheegay in ay lagama maarmaan tahay in ay xoojiyaan wada shaqaynta xagga maamulka iyo is-aaminaada dhexdooda, si loo xaqiijiyo tayeynta adeeg bixinta, hufnaanta maamul, isla-xisaabtanka, iyo is waafajinta barnaamijyada horumarinta bulshada oo ku sar-go’an hawlaha mudnaanta u leh Qaranka JSL.

Dhinaca kale, waxa iyaguna kulanka hadallo mug leh ka soo jeediyey Guddoomiyaha Golaha Agaasimayaasha Guud oo ah Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Biyaha, Agaasimeyaasha Guud ee Wasaaradda Madaxtooyada, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Duulista, Hawada & Horumarinta Madaarada, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Beeraha, Agaasimaha Guud ee Komishinka Maamul Wanaagga iyo ugu dambeyn Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha Dawladda.

Mas’uuliyiintani waxa ay dhammaantood Madaxweynaha uga mahad naqeen fursadda iyo kalsoonida uu siiyey, waxana ay ballan qaadeen in ay si dhab ah u dabbaqi doonaan uguna shaqayn doonaan siyaasadda, himilada, hadafka iyo hiigsiga uu Madaxweynuhu ku hoggaaminayo Xukuumadda Wadajir iyo Waxqabad. Waxa ay sheegeen in ay mudnaan gaar ah siinayaan maamul daadejinta Gobollada iyo Degmooyinka, tayaynta iyo fidinta adeegyada bulshada iyo xoojinta xidhiidhka ka dhexeeya bulshada iyo Xukuumadda, si loo kobciyo kalsoonida ay muwaadiniinta JSL ku qabaan Xukuumaddooda.

Ugu dambayntii, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu Agaasimeyaasha Guud ee Hay’adaha Qaranka kula dardaarmay in looga fadhiyo xil gudasho daacad ah, u-xaq-sooridda shaqaalaha ay masuulka ka yihiin, iyo kor-joogtaynta gudashada saacadaha shaqada.

Madaxweynuhu waxa uu Agaasimeyaasha Guud ee Hay’adaha Qaranka ku boorriyay in ay mudnaanta siiyaan bixinta adeegyo ku salaysan baahiyaha muwaadiniinta, xaqiijinta Mas’uuliyadaha Maaliyadeed, iyo in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan xaqiijinta hadafka guud ee Siyaasadda Xukuumadda.