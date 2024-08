Wada-hadalladii Itoobiya iyo Soomaaliya oo natiijo la’aan ku soo dhamaaday

By

Ankara (Hargeisa Press)- Wada-hadalladii u dhexeeyay Itoobiya iyo Soomaaliya ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, ayaa soo dhammaaday.

Wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu, ayaa soo warineysa in wadahadallada Itoobiya iyo Soomaaliya, aan wax natiijo ah laga gaadhin arrimihii laga wada xaajoonayay.

Waxaa maalinta Berri ah oo bisha August ku beegan tahay 13, mar kale loo ballansan yahay in ay labada dhinac is arkaan iyada oo uu Turkigu dedaal Diblumaasiyadeed ugu jiro sidii dhinacyada loogu qancin lahaa in ay xal gaadhaan.

Wada-hadallada, ayaa la filayaa in ay wakhti badan qaataan maaddama oo dhinacyadu aanay weli waxba isla meel dhigin isla-markaana aan laga heshiin qodobadii laysku hayay.

Madasha ay labada dhinac ku wadahadlayaan, ayaa waxaa ku sugan Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga Hakaan Fiidaan kaas oo labada dhinac dhex dhexaadinaya.



Waxaa xusid muddan in wadahadaladii Turkiga hore ugu dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya, uu sidan oo kale ku soo idlaaday natiijo la’aan, iyadoo aan wax heshiis ah laga gaadhin.