Somaliland Oo U Sheegtay Midowga Yurub In Wada-hadalladu Ka Jiitamayaan Dhinaca Soomaaliya

Hargeysa (HargeisaPress) – Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, Xisbiyada Qaranka iyo Ergayga Dalalka Midowga Yurub u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya ayaa Maanta ka wada-hadlay dib u dhaca ku yimid Wada-hadalladii Guddiyada Farsamo ee Somaliland iyo Soomaaliya ka furmi lahaa Dalka Jabuuti.

Madaxweynaha Somaliland iyo Xisbiyada Qaranka ayaa Ergayga Midowga Yurub u sheegay in guddiyadii Wada-hadallada uga qayb-gelayey Somaliland ay diyaar yihiin, balse dib u dhaca jiraa uu ka yimid dhinaca Soomaaliya, maaddaama oo ay laba jeer la yimaaddeen Cudur-daar baajiyey Wada-hadalladii guddiyada Farsamo.

Musharraxa Madaxweyne ku-xigeenka ee Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, Prof. Axmed Cabdi Muuse (Ebyan) oo Saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahiyey waxyaabaha ay Madaxweynaha iyo Xisbiyadu kala hadleen Ergayga Midowga Yurub ee Somaliland iyo Soomaaliya Nicholas Berlanga.

Prof. Axmed Cabdi Muuse (Ebyan) oo sharraxaya qodobbadii ay ka wada-hadleen Madaxweynaha iyo Xisbiyada oo isku dhinac ah iyo Ergayga Midowga Yurub ayaa yidhi “Waxaanu ka wada-hadalnay shirkii Jabuuti ee Somaliland iyo Soomaaliya oo guddiyadii saddexda ahaa aad mooddo inuu laba jeer dib u dhacay, arrintaana waxaanu u sheegnay inay xagga Soomaaliya ka socoto, laakiin Xagga Somaliland ay Guddiyadii diyaar u yihiin inay tagaan Jabuuti..”

Ebyan oo la waydiiyey inay Jiraan Warar sheegaya in Somaliland lafteeda ay Wada-hadallada ka cago-jiidayso, ayaa ku jawaabay in aanay arrintaasi jirin isla-markaana uu Madaxweynuhu ku war-geliyey Ergayga Midowga Yurub diyaar tahay “Arrinta Wada-hadallada Caga-jiid kama jiro (Xagga Somaliland), Waayo? Madaxweynuhu Maanta wuu u caddeeyay Safiirka Midowga Yurub inay dhankeena wax walba diyaar ka yihiin, horena wuu u caddeeyay.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey in Soomaaliya ay hore laba jeer u soo jeedisay cudur-daar keenay inay dib u dhacaan Wada-hadallada guddiyada Farsamo ee Jabuuti uga furmi lahaa “Annagu maanaan odhan Xagga Soomaaliya ayuu ka baaqday, laakiin waa xaqiiqada jirta inay iyagu laba jeer Cudur-daarteen, oo ay halkii lagu qabanayey Shirka (Jabuuti) iyo Beesha Caalamkaba u soo sheegeen in aanay diyaar ahayn, markaa iyagaa loo xanibnaa.”