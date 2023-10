Sirdoonka Somaliland Oo Qabatay Koox Lagu Tuhunsan Yahay Argagixiso

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargeysa(HP): Haayadda sirdoonka qaranka ee Somaliland National Intelligence Agency (NIA) ayaa shaacisay in ay qabteen kooxo looga shakiyay in ay yihiin argagixiso.

Kooxahan oo la sheegay in laga qabtay magaalada Hargaysa, ayaa ka kooban toban Nin oo looga shakisan yahay inay xidhiidh la leeyihiin ururo argagixiso.

Sidaasina waxaa lagu sheegay qoraal ay haayadda Sirdoonka qaranka JSL maanta ku faafisay barteeda Internet-ka ee Twitterka.

“Raggan ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalalka Suuriya, Pakistaan, iyo Marooko, waxayna dhammaantood haystaan dhalashada dalka Marooko,” ayaa lagu yidhi warbixinta haayadda Sirdoonka Somaliland ee loo soo gaabiyo magaceeda NIA.

Ma jiro war faah-faahsan oo ay haayadda sirdoonku ka bixisay in Raggani xiliga la qabtay ay Gacmaha kuka jireen ama maleegayeen falal argagixiso.



Hase yeeshee waxaa warkaasi kooban ee qoraalka ah lagu sheegag in xubnahan oo dhamaantoodba ajaanib ah in looga shakiyay in ay xidhiidh la leeyihiin kooxaha argagixisadda.

Geesta kale Raggan ayaa sawiradoodda lagu baahiyay baraha xidhiidhka bukshadda Internet-ka ee warbaahinta dawladda Somaliland, iyo kuwa haayadda sirdoonka.

Dhinaca kale waa markii u horaysay ee ay haayadda sirdoonka qaranka Somaliland bulshadda la wadaagto in ay qabteen xubno lagu eedaynayo argagixiso.





Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.