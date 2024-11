Maxkamadda Sare ee Somaliland ansixisey natiijadii doorashada Ururrada iyo Axsaabta Qaranka

Hargeysa (Hargeisa Press)- Maxkamadda Sare ee Dastuuriga ah ee Somaliland, ayaa fadhi ay maanta yeelatay ku ansixisay natiijadii doorashada Ururrada iyo Axsaabta Qaranka, taasi oo ay hore Guddida Doorashooyinka Qaranku ugu dhawaaqeen natiijada hordhaca ah 19-kii bishan aynu ku jirno.

Maxkamadda Dastuuriga ah, ayaa qaraarisay in tartankii doorashada Ururrada iyo Axsaabta Qaranka ay ku guulaysteen labada Xisbi ee Waddani iyo Kulmiye iyo Ururka Kaah.

Sidoo kale, waxaa ay maxkamadu ay sheegtay in saddexda xisbi ay mutaysteen in la siiyo shahaadadda Xisbinimo, kadib markii ay u cadaatay in aanay jirin wax cabasho ah oo ku saabsan natiijada hordhaca ah ee Guddidu Doorashooyinku u soo gudbisay.

Maxkamadda, ayaa xustay in ay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaan qoraalada raad-raaca ah ee xafiiska dhexe ee Guddida Doorashooyinka Qaranka iyo natiijada ku meel-gaadhka ah ee ay ku dhawaaqeen.