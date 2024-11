Guddida Nabad-gelyada Gobolka Sanaag oo ka Hadlay Xaaladda Nabad-gelyada Ceerigaabo

By

Ceergaabo (HargeisaPress)–Guddida nabad-galiyada gobolka Sanaag oo kulan ku yeeshay xafiiska badhasaabka ee magaalada Ceerigaabo ayaa ka warbixiyey shaqaaqo shalay ka dhacday magaaladaasi iyo xaaladda guud ee ammaanka magaalada Ceerigaabo.

Shaqaaqadaasi oo ahayd is rasaasayn dhex martay laba maleeshiyo oo Salaasadii ka dhacday Ceerigaabo ayaa keentay dhimasho dhawr qof ah iyo dhaawac nafeed.

Gudida ayaa u diray reer Ceerigaabo qodobo ka soo baxay shir ay yeeshaan, kaasi oo ku saabsanaa shaqaaqadii ka dhacday maalintii Salaasada magaalada Ceergaabo.

Waxaanay gudigaasi ugu horrayn tacsi u direen eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii ku naf waayey shaqaaqadaasi, waxaanay sheegeen in ay mushkiladaasi ahayd mid ugub ah oo shacabka reer Ceerigaabo wada taabatay.

Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse (Isdaber), ayaa sheegay in shaqaaqadii dhacday ka dib ay xaalada magaaladu degan tahay, isla markaana shacabka ugu baaqay in ay is-dejiyaan maadaama dadka reer Ceerigaabo ay yihiin dad walaalo ah, ood-wadaag na ah.

“Waxaanu ciidamada kala duwan faraynaa, oo waajib ku ah, muddo gaaban oo 24 saacadood gudohood ah in wax lagaga qabto, dadkii shaadhka ciidanka qaranka sheeganayey ee dhibaatada qaybta ka ahaa. Waxaan sidoo kale adkaynaynaa in ciddii dhibaatada qaybta ka ahayd sida ugu dhakhsaha badan gacanta ciidanka u soo gasho” ayuu yidhi badhasaabka gobolka Sanaag.

Waxa kale oo uu sheegay badhasaabku in ay sameeyeen guddi culimo ah oo soo qiimaysa dadkii hantidooda ku waayay rabshadihii ka dhacay magaalada Ceerigaabo, isla markaana ay sida ugu dhakhsaha badan u soo saari doonaan tirada dhabta ah ee hantidii khasaaruhu soo gaadhay.

Gudoomiye Axmed Isdeber, ayaa xusay in dadka magaalada Ceerigaabo dagani ay weligoodba si nabad ah ku wada noolaayeen, isla markaana aanay hore u dhex mari jirin colaado noocan ah.

Badhasaabka Sanaag, oo arrimahaasi ka ahdlayaynaw axa uu yidhi “Dadkani Axdi Qarameed ay dhigteen ayay kuwada nool yihiin, cid wal oo cadow ku ahna waxaan leeyahay aan meel uga soo wada jeedsano, dawladnimada cid laga leeyahay ma jirto, reerna reer uma dawladeeyo.

Dawladnimada Ceerigaabo taalaa waa tii aad wada dhisateen, reer na reer marti uga noqon maayo, waxaanu balan qaadaynaa in sida ALLE nagu og yahay hawshaa u galayno”.

Geesta kale saraakiisha ciidamada ee ka tirsan gudida nabad galiyada ayaa dhinacooda sheegay in magaalada Ceerigaabo la galiyey xaalad bandoo ah, isla markaana ay ciidamada booliska iyo militarigu gacanta ku hayaan dhamaan dhaq-dhaqaaqa magaalada. Waxaanay intaasi ku dareen in dadka dhibta gaystay qaarkood la hayo halka inta baxsadka ahna ay balan qaadeen in ay 24 saac gudahood ku soo qabanayaan.