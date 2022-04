Madaxweyne Biixi oo Dowladda Kenya Ka Tacsiyadeeyay Geerida Mwai Kibaki

Hargeysa (Hargeisa Press) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa tacsi u diray dowladda Kenya isaga oo ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Madaxweynihii hore ee dalka Kenya Mwai Kibaki.

Mwai Kibaki, ayaa ku geeriyooday da’da 90-sano, waxaana lagu xasuusan doonaa inuu ahaa dhaqaale yahan aad u xeel dheer oo dalka u horseeday dhabaha kobaca dhaqaalaha.

Madaxweyne Muuse Biixi, ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay inuu aad uga xun yahay geerida ku timid Mwai Kibaki, Madaxweynihii hore ee Kenya.

Wuxuuna tacsi tiiraanyo leh u dirayaa Shacabka iyo Dowladda Kenya, iyo qoyskii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday Madaxweyne Emilio Mwai Kibaki.

Deeply saddened by the death of H.E. Mwai Kibaki, the former President of the Republic of Kenya. My heartfelt condolences go to the People and the Government of the Republic of Kenya, and the family and friends of late President Emilio Mwai Kibaki. pic.twitter.com/bnUIK4PzVM

— Muse Bihi Abdi (@musebiihi) April 22, 2022