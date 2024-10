Machael Rubin: “Somaliland waxay u qalantaa madax-bannaanida Falastiin ka hor”

Waxaa uu sheegay in ay Somaliland diyaar u tahay madax-banaanideeda, isla-markaana ay leedahay dhaqaale shaqeeya, awood dawladeed, isagoona tilmaamay in ay muujisay inay ka go’an tahay dimuqraadiyadda oo ay qiimeyso xorriyadda, si ka duwan Falastiiniyiinta.

Machael Rubin, ayaa sheegay in ay Somaliland wajahday xasuuq dhab ah intii u dhaxaysay 1987 ilaa 1989 markaas oo keligii taliskii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre uu damcay in uu laayo gabi ahaan beesha Isaaq.

Wuxuu sheegay in 1991-kii, markii ay Soomaaliya ku burburtay dawlad la’aan, ay Somaliland dib ula soo noqotay madaxbannaanideeda ay badhaadhay. Ayna qaadatay dimoqraadiyadda, isla-markaana ay ilaalisay nabadda gudaha.

Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in Qaramada Midoobay, Qaadhaan-bixiyeyaasha Caalamiga ah iyo Mareykanku siiyeen Falastiiniyiinta lacag ka badan qofkiiba dadka kale, balse buu yidhi Somaliland waxay heshay wax ku dhow eber.

Khabiirka, ayaa waxaa uu sheegay in lacagta ay Beesha Caalamku u qoondayso Somaliland, ay lunsadaan maamullada Muqdisho.

Hoos ka akhriso qoraalka khabiirka

“Ka dib weerarkii Xamaas ee Oct. 7, 2023, ee Israa’iil, wadamada Yurub waxay iska tuureen ballanqaadyadii Oslo Accords-kii waagii ay ku dalbanayeen Falastiiniyiinta joojinta argagixisanimada iyada oo shuruud u ah madaxbannaanida. Markii dublamaasiyiinta reer galbeedku ku dhaleeceeyeen Israa’iil hawl-gallada ka dhanka ah argagixisanimada ee ka dhanka ah Xamaas, ma ayna is-weydiin waxa ay ula jeedaan in Xamaas ay balaayiin doollar ku bixisay kaalmada si ay u dhisto shabakadda tunnel-ka argagixisada ee ugu ballaadhan adduunka ama warshad milateri oo ka sarraysa waddamo badan oo ka badan baaxaddeeda.

Sidoo kale, codbixintu ma siiso rajo badan oo nabada jiilkan iyada oo tobanaan sano oo ay Qaramada Midoobay maalgelisay kicinta buugaagta dugsiga ay kordhisay nacaybka Yuhuudda Falastiiniyiinta iyo diidmada. Si kastaba ha ahaatee, Falastiin oo madax bannaan waxay noqonaysaa waddan guuldarraystay oo la siman South Sudan, oo ah dawladda ugu cusub adduunka, marka loo eego musuqmaasuqa iyo rabshadaha.

Shirweynihii Qaran ee Dimuqraadiga, Madaxweyne Ku-Xigeenka Kamala Harris wuxuu sidoo kale aqbalay qadiyadda Falastiin, isagoo ugu baaqay dadka reer Falastiin inay awoodaan inay “xaqiijiyaan xaqa ay u leeyihiin sharafta, amniga, xorriyadda iyo aayo-ka-tashiga.” Waxay tan iyo markaas si isdaba joog ah ugu baaqday xabbad joojin iyada oo aan lagu xidhiidhin hub ka dhigista Xamaas iyo Xisbullah iyo sii deynta la haystayaal Israa’iil iyo Mareykan ah. Ardayda firfircoon iyo macalimiintu waxay u beddelaan kulliyadaha iyo jaamacadaha caanka ah ee Mareykanka, gaar ahaan California, New York, iyo New England, meelo nacayb ah oo ay si cad u taageeraan argagixisada si ay ugu doodaan madaxbannaanida Falastiin iyo inay ka soo horjeedaan gumeysiga.

Haddii xorriyadda, xoraynta, iyo caddaaladdu wax khuseeyaan, si kastaba ha ahaatee, Somaliland waxay ahaan lahayd arrin aad uga wanaagsan in la qaato. Si ka duwan Falastiin, Somaliland mar bay xor ahayd. Dhammaan shanta xubnood ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxay aqoonsadeen Somaliland 1960. Taariikhdeeda sidii maxmiyad Ingiriisi, oo ahayd maamul iskeed isu maamula oo leh xuduud la aqoonsan yahay, Somaliland waxay soo taxnayd qarni ka hor.

Somaliland waxa ay wajahday xasuuq dhab ah intii u dhaxaysay 1987 ilaa 1989 markaas oo keligii taliskii Soomaliya ee dhintay uu damcay in uu laayo gabi ahaan beesha Isaaq oo dhan. Waxa uu ku guulaystay in uu dilo in ka badan 100,000-qaar ayaa laba jeer ku qiyaasay. Soddon iyo shan sano ka dib, nacaybka Isaaq naceybka ayaa weli ah halbowlaha hal-abuurka Soomaalida.

1991-kii, markii ay Soomaaliya ku burburtay dawlad la’aan, Somaliland waxay dib ula soo noqotay madaxbannaanideeda. Way badhaadhay. Waxay qaadatay dimoqraadiyadda waxayna ilaalisay nabadda gudaha. Halka Qaramada Midoobay, Qaadhaan-bixiyeyaasha Caalamiga ah iyo Mareykanku siiyeen Falastiiniyiinta lacag ka badan qofkiiba dadka kale, Somaliland waxay hesho wax ku dhow eber. Inta yar ee beesha caalamku u qoondayso Somaliland, maamullada Muqdisho ayaa lunsada.

In kasta oo ay deeq-bixiyeyaashii iyo dublamaasiyiintu ka gaabsadeen, haddana Somaliland way horumartay. Waxay ahayd waddankii ugu horreeyay ee lagu xaqiijiyo diiwaan-gelinta cod-bixiyayaasha oo lagu sameeyay sawir-qaadis biometric iris ah. Halka Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas uu ku jiro sannadkii 20-aad ee afartii sannadood ee uu xilka hayay, hoggaanka Xamaasna uu musaafuriyay ama dilay mucaaradkii Gaza, Somaliland waxa ay qabatay siddeed doorasho oo mid ka mid ah lagu go’aamiyay in ka yar 100 cod oo ka badan 1 milyan oo cod.

Waxay martigelisaa garoon diyaaradeed caalami ah, dekeddeeduna way ka sarraysaa Mombasa baaxaddeeda, waxayna si degdeg ah ugu korodhay Djibouti. Mar waxa ugu weyn ee ay dhoofin jirtay waxay ahayd xoolaha iyo dhuxusha. Maanta, qaybteeda tignoolajiyada iyo maaliyaddu waxay ku kacaysaa balaayiin dollar. Meheraduhu waxay ku soo qulqulayaan Somaliland, sababtoo ah dhaqaalaheeda aad ayuu uga musuqmaasuq yar yahay, ugana hufanaan badan yahay kan waddan kasta oo jira 1,000 mayl. Dhaqaalaha falastiiniyiinta, ayaa dhanka kale, Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed kula xifaaltama dalalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka. Somaliland sidoo kale waa hormuudka deegaanka. Waxay hogaamisaa hawl-galka badbaadinta haramcadka ee ugu weyn Afrika.

Halka ay falastiiniyiintu argagixsadan, Somaliland way xidhay. Hubka kootarabaaniyaanka ah ayaa ka fogaada dalka, waxaana ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland ay sugeen xeebaha Somaliland oo dhan 460 mayl.

Somaliland waxay diyaar u tahay madax-banaanideeda. Waxay leedahay dhaqaale shaqeeya, waxay leedahay awood dawladeed, waxayna muujisaa inay ka go’an tahay dimuqraadiyadda tobanka sano. Waxay qiimeysaa xorriyadda, si ka duwan Falastiiniyiinta, waxay u janjeedhaa Galbeedka. Sidaas oo ay tahay maamulka Biden ayaa weli si cad cadawtinimo ah ugu haya Somaliland. Ardayda kulliyadda, dhaqdhaqaaqayaasha, iyo kuwa is-ku sifeeyay cunsuriyiinta ayaa iska aamusan. Waxaa laga yaabaa in ay ka dambeeyaan Aqalka Cad iyo odhaah horusocod ah, nolosha madow waxba maaha?”