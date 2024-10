Somaliland: Cawaaqib xumada ka dhalan-karta xirfada aan la mahadin ee mushahar-yarida

Cuqdad Dhalin yaraan?

Waddan ay shaqadu xaddidan tahay, loo-shaqeeyayaashu waxay inta badan haystaan ​​awood aan isku dheelitirnayn. Iyadoo la og yahay in kumannaan shaqo-doon ahi ay u heellan yihiin fursad kasta, waxay ka faa’iidaystaan ​​yaraantan, iyagoo siinaya magdhowga ugu yar ee xirfadlayaasha aan ikhtiyaar yar u lahayn inay aqbalaan. Isku dheelitir la’aantan suuqa shaqada waxay abuurtaa jawi ku habboon ka faa’iidaysiga. Xirfadlayaasha, oo ay dhaqaajisay baahida ay u qabaan qoysaskooda, ayaa inta badan lagu khasbaa inay qaataan mushahar aad uga hooseeya qiimahooda, iyagoo ka baqaya in diidmada shaqo la’aanta ay keeni karto shaqo la’aan daba dheeraatay.

Tixgeli waaxaha waxbarashada iyo caafimaadka Somaliland, halkaas oo xirfadlayaal badan, oo ay ku jiraan macallimiinta iyo shaqaalaha caafimaadka, ay si weyn u qaataan mushahar la’aan inkasta oo ay muhiim tahay shaqadooda. Macallimiinta, kuwaas oo qaabaynaya maskaxda jiilasha mustaqbalka, waxay helaan mushahar aan si dhib yar u daboolin kharashkooda noloshooda. Kuwo badan ayaa ku qasban inay qabtaan shaqo labaad si ay nolol maalmeedkooda u daboolaan, taasoo ka dhigeysa inay daalaan oo aanay awoodin inay bixiyaan tayada adeegga ay ardaydoodu u qalmaan.

Sidoo kale, mihnadlayaasha caafimaadka ee Somaliland waxa soo wajaha saacado badan iyo mushahar yar, iyada oo cusbitaalo badan iyo rugaha caafimaadka aanay awoodin inay bixiyaan mushahar ka tarjumaya aqoonta shaqaalahooda. In kasta oo ay tahay dabeecadda muhiimka ah ee shaqadooda, kalkaaliyeyaasha caafimaadka iyo dhakhaatiirtu waxay inta badan isku arkaan in ay ku xayiran yihiin nidaam aan dadaalkooda la qiimeyn. Isku dheelitir la’aantani waxay sii waddaa meerto xun, maadaama xitaa haddii hal xirfadle uu go’aansado inuu baxo, had iyo jeer waxaa jira kuwa kale oo sugaya fursadda, iyada oo aan loo eegin sida liidata magdhowga.

Dhibbanaha Tayada Falls

Natiijada tooska ah ee mushahar la’aanta, ayaa ah hoos u dhac muuqda oo ku yimaada tayada adeegyada ay bixiyaan shaqaaluhu. Marka ay xirfadlayaashu dareemaan in la yareeyey oo aan la siinin, waa dabiici in dhiirigelintooda iyo xamaasadooda shaqadooda ay hoos u dhacdo. Mushaharka hooseeyaa wuxuu keenaa niyad-jab, tanina waxay inta badan muujisaa tayada shaqada la dhiibo.

Shaqaalaha sida joogtada ah uga welwelsan xaaladdooda dhaqaale ama ka shaqeynaya shaqooyin badan si ay u noolaadaan lama filan karo inay ku bixiyaan shaqada ugu fiican. Sidaa darteed, hay’adaha ay u shaqeeyaan waxay la il daran yihiin xoog shaqaale oo kala go’ay.

Somaliland, arrintani waxay si gaar ah uga dhex muuqataa qaybaha waxbarashada, oo macallimiinta culayska ku haysa culayska dhaqaale, aanay awoodin inay wakhti iyo tamarba u huraan ardaydooda. Qalab la’aanta, oo ay weheliso mushahar yar, waxay la macno tahay in barayaashu ay inta badan ku qasban yihiin inay ka tanaasulaan tayada waxbarashada, ugu dambeyntiina waxyeello u geystaan ​​rajada jiilka soo socda.

Waaxyaha sida soo dhaweynta iyo tafaariiqda, halkaas oo shaqaalaha si joogta ah loogu shaqaaleysiiyo qandaraasyo mushahar yar, adeegga macaamiisha ayaa sidoo kale dhibaya. Shaqaalaha daalan oo aan niyad jabin sababtoo ah magdhow-xumada waxay u badan tahay inay la macaamilaan macaamiisha ama bixiyaan heerka adeegga ay u baahan yihiin ganacsiyadu si ay u horumariyaan. Dhiirigelin la’aantani waxay keenaysaa sicir-wareejin sare, oo sii khalkhal galinaya adeeg bixinta iyo dhaawaca hawlaha ganacsiga.

Qiimaha aan la arki karin

Marka laga soo tago saameynta tayada adeegga, khasaaraha nafsaaniga ah ee mushaharka hooseeya ee shaqaalaha, ayaa inta badan la iska indhatiraa. In si joogta ah loo bixiyo mushaar la’aan waxay horseedi kartaa hoos u dhac weyn oo ku yimaada is-qiimeynta. Xirfadlayaasha oo mar ku faani jiray shaqadooda ayaa bilaabay inay su’aal ka keenaan qiimahooda, iyagoo dareemaya in wax-qabadkoodu aanu ka qiimo badnayn mushaharka yar ee ay qaataan.

Hoos-u-dhac ku yimaadda isku-kalsoonaanta waxay abuurtaa saamayn xun. Shaqaalaha dareemaya in aan qiimo lahayn waxay aad ugu dhowdahay inay la kulmaan arrimaha caafimaadka maskaxda sida walaaca, niyad-jabka, iyo gubasho. Wakhti ka dib, tani kaliya ma dhimayso kalsoonidooda laakiin sidoo kale waxay saamaysaa awoodda ay u leeyihiin inay u doodaan xaaladaha wanaagsan ee goobta shaqada. Horumar la’aanta xirfadda, oo ay weheliso walbahaarka dhaqaale ee socda, waxay sii waddaa meertada awood-la’aanta taas oo ay aad u adagtahay in la jabiyo.

Xirfadlayaal badan oo Afrikaan ah, ayaa lagu qasbay inay iswaafajiyaan dareenkooda qiimaha iyo xaqiiqda adag ee jeeggooda mushaharka. Waa laba daran mid dooro iyaga oo miisaan culus ku leh—haddii ay ku sii daalinayaan aamusnaanta ama ay halis galiyaan wax walba si ay u dalbadaan xaalado ka wanaagsan. Qaar badan, khatartu aad bay ugu weyn tahay. Natiijo ahaan, dhammaan waaxyaha oo dhan waxay ku fadhiistaan ​​nidaamka halkaas oo shaqaalaha loo arko inay yihiin kuwo la tuuri karo oo aan qiimo lahayn.

Somaliland, xirfadlayaal badan, ayaa la halgamaya xaqiiqadan adag. Haddi ay doortaan in ay aamusnaan ku adkaystaan ​​ama ay halis galiyaan in ay dalbadaan shuruudo wanagsan, jaahwareerku aad buu ugu culus yahay iyaga. Cabsida shaqo la’aanta ama ka faa’iidaysiga dheeraadka ah ayaa ka hortagaya qaar badan inay caqabad ku noqdaan xaaladda hadda jirta, taasoo ka dhigaysa dhammaan waaxyaha fadhiidka ah iyo shaqaaluhuna dareemaan in la tuuri karo.

Mas’uuliyadda wax ka qabashada arrimahan waxaa ugu horrayn leh hay’adaha iyo loo-shaqeeyayaasha kuwaas oo ka faa’idaystay xasillooni-darrada dhaqaale ee muddada dheer. Ma aha wax la aqbali karo hadda in shirkadaha iyo ururrada Somaliland ay iska indhatiraan kharashka bini’aadamka ee mushaharka yar. Loo-shaqeeyayaashu waa inay garwaaqsadaan in mushaharka shaqaalahooda si cadaalad ah, ayna kaliya hagaajin tayada adeegga laakiin sidoo kale kobcinta shaqaale caafimaad leh, dhiirigelin badan.

Dowladaha Somaliland waxa kale oo ay door muhiim ah ku leeyihiin dhaqan gelinta xeerarka shaqada ee shaqaalaha ka ilaalinaya ka faa’iidaysiga. Heerarka mushaharka ayaa u baahan in la dhiso oo la ilaaliyo, gaar ahaan warshadaha halkaas oo xirfadlayaasha si joogto ah loo qiimeeyay. Suuqa shaqada waa in aan loo arkin tartan xagga hoose ah, halkaas oo shaqada ugu jaban ay tahay tan ugu xiisaha badan. Taa beddelkeeda, waa inay mudnaanta siiso magdhowga caddaaladda ah ee shaqada si wanaagsan loo qabtay, iyadoo la hubinayo in shaqaalaha lagu abaalmariyo dadaalkooda.

Xidhiidhka ka dhexeeya mushahar-yarida, adeeg-xumada iyo kalsoonida shaqaalaha oo sii yaraanaya, waa meerto, haddii aan wax laga qabanna saamayn xun ku yeelan karta dhaqaalaha iyo bulshada Somaliland. Shaqaaluhu maaha kaliya qalab loo isticmaalo faa’iido – waa shakhsiyaad sharaftooda iyo qiimahooda ay si toos ah ugu xidhan yihiin sida loo magdhabo shaqadooda. Loo-shaqeeyayaasha sii wata inay ka faa’iidaystaan ​​yaraanta shaqooyinka danahooda gaarka ah waxay aakhirka wajihi doonaan cawaaqibka: hoos u dhaca tayada adeegga iyo burburka qunyar socodka ah ee niyadda shaqaalahooda.

Isbeddelka dhabta ahi wuxuu u baahan yahay isbeddel xagga aragtida ah, mid labada hay’adood iyo loo-shaqeeyayaashu ay gartaan qiimaha asaasiga ah ee shaqaalahooda oo ay bixiyaan magdhow ka tarjumaysa qiimahaas. Markaa uun baynu ka gudbi karnaa meertada ka faa’iidaysiga, iyadoo la hubinayo in xirfadlayaasha si cadaalad ah loo siiyo mushaharkooda shaqadooda, isla markaana ay awood u yeeshaan inay bixiyaan adeegga tayada sare leh ee ay bulshada Somaliland ka doonayaan.

By. Abdishakkur Essa

abdishakkur.essa@outlook.com

Aragtida qoraalkan waxaa iska leh qoraaga oo aan ka turjumayn siyaasadda tifatirka ee Shabakada HargeisaPress