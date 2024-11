Maamulka Cusub ee Jaamacadda Hargeisa oo kulan la qaatay Shaqaalaha Jaamacadda + SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress)– Maamulka cusub ee Jaamacadda Hargeysa ee uu hormoodka ka yahay Gudoomiyaha Jaamacadda Dr. Maxamed Axmed Sulub oo ay weheliyaan Gudoomiye Ku-xigeenka Arimaha Waxbarashadda iyo Cilmi-baadhista Dr. Fu’aad Cabdi Obsiiye, Gudoomiye ku-xigeenka arimaha Maamulka iyo Maaliyadda Dr. Cabdirashiid Ismaaciil Maxamed ayaa kulan muhiim ah la yeeshay shaqaalaha Jaamacadda Hargeysa.

Kulanka oo uu soo agaasimay Xafiiska Maamulka iyo Horumarinta Shaqaalaha ayaa ay kasoo qeyb galeen dhamaan Maamulka iyo Shaqaalaha Jaamacadda. Agaasimaha Xafiiska Maamulka iyo Horumarinta Shaqaalaha Mud. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo furitaanka kulanka hadal soo dhaweyn iyo mahadnaq kasoo qeybgalayaasha ah ka jeediyay ayaa ifitiimiyay muhiimadda uu leeyahay kulankani iyo in la joogteyn doono kulamadda noocan ah. Waxa uu sheegay in isku xidhnaanta maamulka iyo shaqaalaha Jaamacaddu ay muhiim tahay oo ay keenayso in xogta iyo warbixinadda shaqadaba loo wadaago si furan oo horumar leh.

Gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda oo isna hadalka qaatay ayaa iftiimiyay in shaqaalaha Jaamacaddu yihiin kuwa wada dhamaan hawlaha muhiimka ah ee Jaamacadda. Waxa uu sheegay in Jaamacaddu ay illaalin doonto xuquuqdooda shaqo sidoo kalena daryeelkooda ka warheyn doonto. Gudoomiye Ku xigeenka arimaha waxbarashadda iyo cilmi baadhista ayaa isna bogaadiyay kulanka isagoo dul istaagay muhiimadda ay leedahay in shaqaalahu aqoontooda kordhiyaan. Waxa uu kulanka ka sheegay in tixgelin weyn la siin doono shaqaalaha marka ay noqoto deeqaha waxbarshadda isagoo sheegay in shaqallaaha lagu abaalmarin doono heerkooda aqoonta iyo aqoonta ay dadka kuso celiyaan sida cilmi baadhisyada.

Gudoomiyaha Jaamacadda Dr. Maxamed Axmed Sulub oo kulanka soo xidhay, kana jeediyay khudbad qiimo badan ayaa dul istaagay muhiimadda ay leedahay in shaqaalahu ku dhex koraan oo ku horumaraan goobahooda shaqo. Waxa uu sheegay inay si taasi u timaado loo baahan yahay in qof kasta oo shaqaale ah illaaliyo sharciga shaqada, kobciyo aqoontiisa, wanaajiyo macaamilka shaqada dhexdeeda sidoo kale aqoonta uu leeyahay uga faa’ideeyo dadka. Gudoomiyahu waxa uu taabtay muhiimadda ay leedahay wada-shaqeyntu iyo in qof kasta oo Jaamacadda ka shaqeeyaa muhiim u yahay Jaamacadda, iyada oo taasi ay jirtana loo baahan yahay in la kala saaro qofka shaqadda wanaajiya ee horumar ku sameeya iyo midka hoos u dhiga shaqadda looga baahan yahay.

Kulanka ayaa kusoo dhamaaday guul iyo wadajir loogu balamay in la dardargeliyo Shaqada jaamacadda.

