“Halgan dheer kadib 31 ayaynu nabad ku naaloonaynaa…”

Burco (HP): Wasiirka wasaaradda xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland ayaa xalay khudbad ka jeediyay munaasibad lagu xusayay 18-ka May oo lagu qabtay guriga madaxtooyadda Burco.



Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, oo xafladaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in 18-ka May ay mudan tahay inla wayneeyon xuskeedda.

Waxaanu sheegay in halgan dheer kadib 31 sanadood ka hor in gooni isu taaga Somaliland lagaga dhawaaqay magaaladda Burco.

Sidoo kale wasiir Maxamed Xaaji Aadan, oo ay wehelinayeen xubno kale oo wasiirro ah ayaa isla shalay munaasibad balaadhan oo lagu xusayay maalinta qaran ee 18 May fagaaraha beerta xoriyadda Burco kagala qayb galay boqolaal dadweyne ah.



