Guddoomiyaha Guurtidda Somaliland Oo Fariin U Diray Madaxweynaha Cusub Ee Soomaaliya

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha golaha Guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan, ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in aanay xafladii xuska 18-ka May madaxweynaha kala soo qayb gelin hogaanka xisbiyadda mucaaradku.

Waxaanu sheegay in ay aad u wanaagsanayd in ay mucaaradku munaasibadaasi weyn kagala soo qayb galaan, wixii ka danbeeyana wada jir iyo kala jir ba dadweynaha iyo goboladdaba loo soo wada maro.



Saleebaan Maxamuud Aadan, ayaa ugu baaqay hogaanka xisbiyadda mucaaradka Somaliland in aanay mar danbe u noqon cadhadaa ay muujiyeen ay kaga maqnaadeen xafladaasi lagu xusayay 18-ka May oo ay meel gaar ah ku qabsadeen.





Guddoomiyaha golaha Guurtidda Saleebaan Maxamuud Aadan, oo khudbad ka jeediyay xaflad xalay lagu qabtay xarunta madaxtooyadda Somaliland oo lagu xusayay maalinta qaranka ee 18-ka May, waxa kaloo uu fariin u diray madaxweynaha cusub ee la doortay ee Soomaaliya.

Waxaanu ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isaga iyo madaxdiisa kaleba in aanay jirin wax colaad ah oo ay Somaliland u qabto Soomaaliya, isla markaana ay jecel yihiin in ay nabad ku noolaadaan.

Hase yeeshee madaxweyne Xasan Sheekh, looga baahan yahay in colaadiii ay dadkoodda geliyeen ay ka saaraan, ayna midoobaan oo ay gacmaha is qabsataan dulinimada na ay ka baxaan.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.