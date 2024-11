Guddoomiyaha KULMIYE: “Nimanka ictiraafka Somaliland ogolayni meelkuma laha in la doorto”

Burco (Hargeisa Press)- Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna Wasiirka wasaaradda arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa maanta taageerayaasha xisbiga KULMIYE ee magaalada Burco kala qaybgalay dhoolatuska ololaha xisbiga.

Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ayaa waxaa uu taageerayaasha xisbiga uu khudbad ugu jeediyay fagaaraha khayriyada ee magaalada Burco.

Guddoomiyaha, ayaa uga mahadceliyey dhammaan taageerayaasha xisbiga KULMIYE ee magaalooyinka iyo deegaanada dalka sidii ay u isugu soo baxeen mudadii uu socday ololaha doorashadu.

Wuxuu sheegay in xisbiyada loo sameeyay in lagaga baxo qabyaalada oo uu xusay in aanay nolosha bani’aadamka aan faa’iido u lahayn.

Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE, ahna Wasiirka wasaaradda arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa sidoo kale tilmaamay in nimanka aan ictiraafka Somaliland ogolayni aanay meelna ku lahayn in la doorto.